SUPERSUCCÉN: KLASSEGER FÖR LOKALA FÖRAREN PÅ GOTLAND

Vimmerby MS-åkaren Daniel Jönsson, bosatt i Vimmerby, körde under lördagen hem klassegern i Gotland Grand National i konkurrens med ytterligare 400 förare. Foto: Privat

Vimmerby MS-åkare Daniel Jönsson, boende i Silverdalen, har en urstark endurosäsong i ryggen. I dag toppade han den med att köra hem klassegern i Gotland Grand National i kamp med 400 andra förare.

Totalseger i Smålandscupen och klasseger i SM i den enda tävlingen han ställde upp i VRM – årets sista. Den 46-årige Vimmerby MS-åkaren Daniel Jönsson, bosatt i Silverdalen, kan snart lägga en grym säsong till handlingarna.

Under lördagen toppade han dock allt tidigare med klasseger i Gotland Grand National, världens största endurotävling, som kördes i Hejdeby.

Förhållandena var rekordusla, med en vattensjuk bana som knappast skådats tidigare. Men det stoppade inte 46-åringen från Silverdalen.

Närmare 400 förare ställde upp i Daniels klass, och han var snabbast av alla – nästan sju minuter före duktiga Hudiksvalls-åkaren Lars Berglund.

Trea bland 1 200 förare

Nästan ännu mer imponerande är 46-åringens sammanlagda tredjeplats bland 1 200 förare mellan 15 och 49 år i motionsklasserna. De två åkare han hade framför sig var 29-årige tidigare heltidsproffset Richard Alun och trefaldige världsmästaren i skotercross Hampus Löfvenius, 27.

Men de lokala framgångarna stannade inte där. I samma klass, 40-49 år, körde Niklas Fransson in som fyra och Andreas Sverre Dahlberg som nia.

I motion 15-29 slutade Rasmus Sandsborg som jättefin fyra (sjua totalt).

GNN:s elitklass vanns av fjolårssegraren Max Ahlin, Falköpings MK, före Albin Elowson, FMCK Skövde.

Mer om Gotland Grand National kan du läsa på sajten i morgon.