SUPERSUCCÉN: KLASSEGER FÖR LOKALA FÖRAREN PÅ GOTLAND

Vimmerby MS-åkaren Daniel Jönsson, bosatt i Vimmerby, körde under lördagen hem klassegern i Gotland Grand National i konkurrens med ytterligare 400 förare.
Foto: Privat
Totalseger i Smålandscupen och klasseger i SM i den enda tävlingen han ställde upp i VRM – årets sista. Den 46-årige Vimmerby MS-åkaren Daniel Jönsson, bosatt i Silverdalen, kan snart lägga en grym säsong till handlingarna.
Under lördagen toppade han dock allt tidigare med klasseger i Gotland Grand National, världens största endurotävling, som kördes i Hejdeby.
Förhållandena var rekordusla, med en vattensjuk bana som knappast skådats tidigare. Men det stoppade inte 46-åringen från Silverdalen.
Närmare 400 förare ställde upp i Daniels klass, och han var snabbast av alla – nästan sju minuter före duktiga Hudiksvalls-åkaren Lars Berglund.
Trea bland 1 200 förare
Nästan ännu mer imponerande är 46-åringens sammanlagda tredjeplats bland 1 200 förare mellan 15 och 49 år i motionsklasserna. De två åkare han hade framför sig var 29-årige tidigare heltidsproffset Richard Alun och trefaldige världsmästaren i skotercross Hampus Löfvenius, 27.
Men de lokala framgångarna stannade inte där. I samma klass, 40-49 år, körde Niklas Fransson in som fyra och Andreas Sverre Dahlberg som nia.
I motion 15-29 slutade Rasmus Sandsborg som jättefin fyra (sjua totalt).
GNN:s elitklass vanns av fjolårssegraren Max Ahlin, Falköpings MK, före Albin Elowson, FMCK Skövde.
