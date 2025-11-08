Tävlingsledaren greppade mikrofonen och klev ned i kärret: ”Sluta!”

Fredrik Johansson klev ned i kärret och sa ett par väl valda ord till delar av publiken. Foto: Linus Johansson

Några i den månghövdade publiken sköt raketer vid en av de mer välbesökta publikplatserna på sträcka två. Då greppade tävlingsledaren Fredrik Johansson en mikrofon och klev ned i kärret. – Jag fick tag på en mikrofon och sa att jag är tävlingsledare och slutar ni inte släcker vi ned sträckan!

Kåsageneralen Fredrik Johansson är allt som oftast på gott humör. Ikväll fick han visa en sida som han knappt själv trodde att han hade i sig.

Vid 19-tiden kallades han till sträcka två, där det rapporterades att publik sköt raketer.

– Jag åkte dit, fick tag på en mikrofon och gick ner i kärret. Det är inte likt mig… Jag som inte tycker om att prata inför folk. Men det blev tyst i alla fall, säger Fredrik Johansson.

När vi pratade med honom strax innan klockan 20.30 hade han precis kommit tillbaka till depåområdet.

– Annars var det partystämning där ute. Det var brett och åkbart och inga motorsågar som låter, precis som vi sagt att vi vill ha det inför tävlingen.

Fredrik Johansson konstaterar att det är extremt mycket folk ute i skogen.

– Det är extremt mycket folk på en del ställen. I det stora hela fungerar det bra, sen parkeras det lite konstigt på vissa ställen.