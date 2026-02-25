Så mycket pengar stöttar kommunen VMS med inför rally-SM

Lars Johansson (V) är glad över att kunna stötta VMS inför rally-SM i sommar. Bilden är ett montage. Foto: Bildbyrån/Simon Henriksson

Rally-SM kommer till Vimmerby och Hultsfred i sommar. Nu har kommunen bestämt sig för att gå in med rena pengar i sponsring till Vimmerby MS. – Det blir en happening, säger kultur- och fritidsutskottets ordförande Lars Johansson (V).

Redan förra sommaren stod det klart att Vimmerby MS, som firar 100 år som förening i år, skulle få stå värd för den femte deltävlingen i rally-SM.

Deltävlingen avgörs den 7 och 8 augusti och tävlingen består av specialsträckor på cirka tio mil med start och mål i Vimmerby. Under fredagskvällen och lördagen körs flera olika sträckor också i Hultsfreds kommun.

– Vimmerby MS står värd för rally-SM och i samband med det har vi tagit beslut om hur vi kommer stötta arrangemanget på olika sätt. Vi vill ju att det ska hända saker i Vimmerby kommun för medborgarna och därför har vi tagit beslut om evenemangsstöd och annat. Inte minst handlar det om personella resurser och lokaler, precis som vid Bullerby Cup, säger Lars Johansson (V).

Kontant stöd på 100 000

VMS kommer få tillgång till skollokaler och ytor. Kommunen kommer även vara behjälplig med diverse avspärrningar. Nu har kommunstyrelsen tagit beslut om att skriva ett sponsoravtal med Vimmerby Motorsällskap. Det är något Hultsfreds kommun redan tidigare gjort.

– Vi kommer lägga ett kontant stöd på 100 000 kronor. Det är i linje med vad Hultsfred gör och det här är ett samarrangemang mellan de två kommunerna och med VMS i mitten. Utöver det kontanta stödet kommer de också hålla till i Vimarskolan och idrottshallens lokaler, säger Lars Johansson.

Politikerna ser stor betydelse av att få hit rally-SM i sommar.

– Inte minst innebär det ett arrangemang över två dagar här. Det är en möjlighet för kommunen att synas. Det här är ett stort arrangemang som också syns nationellt. Sändningarna från rally-SM följs av många och det är ett marknadsföringstillfälle för oss.

"Åtskilliga tusen"

Depå och arrangörsområde blir mellan ishallen och idrottshallen.

– Man kommer att nyttja parkeringen och gräsytan där. Det blir en happening där och ute i skogarna.

Hur mycket folk rally-SM kommer dra till Vimmerby vill man inte spekulera kring.

– Men det är många. Jag vill inte säga någon siffra, men det är åtskilliga tusen.

Rally-SM kommer att avgöras veckan efter Bullerby Cup så det blir ett par evenemangsintensiva veckor i Vimmerby med omnejd.

– Att det här arrangeras i två grannkommuner gör att man väljer att både bo och äta i våra kommuner. Det är jättepositivt och blir ytterligare ett plus. Det gynnar inte bara våra egna medborgare, utan även besöksnäringen.

Kommunstyrelsen var helt enig om sponsoravtalet.