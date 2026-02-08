Så gick det för VMS-förarna i premiären av rally-SM

Rally-SM rivstartade med deltävlingen Ekmans Vinterpokalen i Sandviken i lördags. Två förare från Vimmerby MS gjorde upp om viktiga poäng under tuffa förhållanden i Gästrikland.

Rally-SM avgörs i sex deltävlingar. Den första hölls i Sandviken med sträckor i närheten av Jädraås och Årsunda på lördagen.

Victor Karlsson, tävlande för Vimmerby MS, och kartläsaren Jonas Sandberg, Norrköpings MK, gör comeback i rally-SM 2026. Det blev inte den start som Victor hade önskat sig på rally-SM-säsongen med en tolfte plats i den tvåhjulsdrivna klassen.

”Victor och Jonas slutar på en blygsam tolfte plats i SM-premiären. Det har varit en tuff dag där känslan och tiderna inte riktigt varit med oss. Vi tar nya tag och kommer igen i Östersund”, skriver Victor Karlsson i ett inlägg på sociala medier.

Vimmerby MS-föraren Ludvig Fransson och kartläsaren Hugo Nilsson, Ryds MK, slutade på tredje plats i JSM Standard. Teamet beskriver det som en mycket tuff dag i skogen.

”Hugo har skött noterna klockrent som vanligt och vi är nöjda med dagen även om tempot inte riktigt infunnit sig. Nu laddar vi om och jobbar på med BMW-bygget. Stort tack till alla som hjälper till på ett eller annat sätt utan er hade inte detta varigt möjligt”, skriver Ludvig Fransson i ett inlägg på sociala medier.