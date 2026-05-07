VM-stjärnorna radar upp sig när SM arrangeras i Vimmerby i helgen

VM-stjärnorna radar upp sig när Vimmerby MS arrangerar säsongens första två SM-deltävlingar i enduro i helgen. Tillsammans med närmare 300 andra åkare ska de ta sig sex mil fördelat på fyra olika prov både lördag och söndag. – Ett riktigt starkt startfält och långt fler anmälda än vad jag kunde tro, säger tävlingsledaren Fredrik Johansson.

Det blir stjärntätt värre i enduroskogarna runt Vimmerby i helgen. När Vimmerby MS arrangerar dubbla SM-deltävlingar lördag och söndag finns bland annat den svenske juniorvärldsmästaren från i höstas, Axel Semb, på startlinjen. Det gör också de svenska VM-åkarna Albin Norrbin, Max Ahlin och Albin Elowson, de finska stjärnorna Roni Kytönen och Samuli Puhakainen samt den superspännande junioren från Australien, Will Dennett.

Samtliga dessa är nyss hemkomna från den gångna helgens VM-deltävling i Spanien. Där imponerade Semb stort när han under lördagen körde in som totalsexa och tog sin första pallplats när han blev trea i E1. Max Ahlin och Albin Norrbin var fyra i sina respektive klasser, och blev tia och trettonde totalt.

För Norrbin gick det ännu bättre under söndagens tävling där han tog sin första seniorseger i VM-sammanhang genom att köra hem E3-klassen. Totalt var han med och slogs om en pallplats ända in i det sista, men slutade fyra.

Flera spännande lokala starter

Under torsdagsförmiddagen var det runt 280 förare som hade anmält sig till helgens två SM-deltävlingar i Vimmerby, fördelat på nio olika klasser.

– Det går inte säga annat än att det är ett riktigt starkt startfält som vi kan erbjuda. Och antalet anmälda är långt fler än vad jag kunde tro, säger tävlingsledaren Fredrik Johansson hos arrangerande Vimmerby MS.

Totalt är det ett drygt 20-tal hemmaförare som kommer till start, och det är flera väldigt intressanta starter som görs. Bland annat ska det bli spännande att se vad tolvan i Novemberkåsan, Robin Stjernström, kan göra i SM1 i hemmaskogarna. Motocrosstjärnan och tillika tidigare segraren i Gotland Grand National, Filip Bengtsson, hittar vi i SM3, Calle Bjerkert återfinns numer i veteranklassen, Ellen Adin är enda lokala åkare i damklassen och var står Kristdalasonen Kalle Svensson när han nu gör comeback på endurohojen?

Torkan ett bekymmer

Både lördag och söndag inleds tävlingarna klockan 09.00 på morgonen. Sedan ska fyra prov och totalt sex mils åkning klaras av varje dag.

– Det är tre enduroprov och ett crossprov i Gnagaredalen vardera dag. Vi använder oss till viss del av träningsspåret vid Gnagaredalen och delar av kåsaspåren, men också en hel del nytt. Som vanligt i Vimmerby är det blandat underlag med en hel del inslag av sten, säger Fredrik Johansson och skrattar.

Av de tre enduroproven körs ett i anslutning till Gnagaredalen, medan de båda andra körs en bit från staden. Till SP1 är det en 17 minuter lång transport.

Förberedelserna inför tävlingen har gått bra för arrangören, och det är egentligen bara en sak som oroar Fredrik Johansson.

– Det är väldigt torrt ute, så det finns risk att det kommer damma. Torkan gör också att brandrisken i skog och mark är stor, så det är viktigt att publiken tänker på det. Det positiva skulle väl vara att vi inte lär se några förare köra sig fast i surhål som det var på Novemberkåsan.