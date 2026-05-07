07 maj 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Ordentlig sänkning av priset på bensin och diesel

Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

Ordentlig sänkning av priset på bensin och diesel

NYHETER 07 maj 2026 14.10

Har du precis tankat? Eller måste göra det inom kort? Då blir du antingen glad eller ledsen.

Annons:

Nu sänker bensinmackarna priset på diesel och bensin kraftigt. Bakgrunden är det fallande oljepriset på världsmarknaden. 

Under torsdagen sänker de ledande drivmedelskedjorna priset på diesel med en krona och fem öre litern. Bensinen blir 50 öre billigare. 

Det visar bolagens prisinformation för sina företagskunder, vilket kan ses som en indikation på prisförändringen även för privattankande bilister, skriver TT. 

Efter sänkningen kostar dieseln nu runt 21 kronor medan bensinen ligger på strax över 18 kronor litern. 

Uppgifter om att en fredslösning mellan USA och Iran kommit närmare har gjort att oljepriset på världsmarknaden fallit ytterligare. 

Innan det här kriget startades den 28 februari kostade dieseln runt 17 kronor och bensinen 15 spänn.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Relaterade inlägg

Bensinen billigare än på flera år just nu
Nu sänks bensinpriset igen
Dieselpriset fortsätter nedåt – lägsta på tre år
Priserna på bensin och diesel höjs inför helgen
Lagom till midsommar – nu höjs bensinpriset

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt