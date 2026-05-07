Ordentlig sänkning av priset på bensin och diesel

Har du precis tankat? Eller måste göra det inom kort? Då blir du antingen glad eller ledsen.

Nu sänker bensinmackarna priset på diesel och bensin kraftigt. Bakgrunden är det fallande oljepriset på världsmarknaden.

Under torsdagen sänker de ledande drivmedelskedjorna priset på diesel med en krona och fem öre litern. Bensinen blir 50 öre billigare.

Det visar bolagens prisinformation för sina företagskunder, vilket kan ses som en indikation på prisförändringen även för privattankande bilister, skriver TT.

Efter sänkningen kostar dieseln nu runt 21 kronor medan bensinen ligger på strax över 18 kronor litern.

Uppgifter om att en fredslösning mellan USA och Iran kommit närmare har gjort att oljepriset på världsmarknaden fallit ytterligare.

Innan det här kriget startades den 28 februari kostade dieseln runt 17 kronor och bensinen 15 spänn.