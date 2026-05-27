Härlig revansch för Vimmerbyteamet – tvåa på Ring Knutstorp

Vimmerbyteamet JPR Racing fick en skön revansch när årets andra deltävling i racingserien Race4Fun kördes på Ring Knutstorp förra helgen. – Det är så små marginaler, men vi är jättenöjda, säger Joakim Stjernström efter den meriterande andraplatsen.

I Race4fun, Sveriges största långloppsserie, ingår tre förare i varje team. Racen avgörs över åtta timmar, där den maximala stinttiden är 90 minuter innan man måste växla förare.

På Ring Knutstorp kördes förra helgen den andra av årets fem deltävlingar, och Vimmerbyteamet JPR Racing var med i toppstriden. Till slut rullade man i mål som tvåa – en skön revansch efter den första deltävlingens motorhaveri på Mantorp.

Med sin Peugeot 206 hann Joakim Stjernström, Pontus Petersson och Robin Berg med drygt 300 varv på de åtta timmarna.

Gulflagg avgjorde

Det var en tajt tävling där Vimmerbyteamet låg med i tätstriden under hela loppet. Killarna pendlade mellan första och femte plats, och slutade alltså tvåa.

– Vi tog ledningen ganska omgående och var med där uppe hela dagen. Allt flöt på fint och vårt superviktiga serviceteam funkade hur bra som helst. Det blev en tävling med en hel del taktisk körning där det räknades mycket på bland annat depåtiderna, men vi är verkligen jättenöjda, säger Joakim Stjernström.

Andraplatsen är en tangering av teamets bästa resultat från i fjol, men fortfarande jagar man alltså den första segern.

– Nu var vi mindre än ett varv efter vinnarna, och allt avgjordes egentligen när de som vann fick en gulflagg precis innan sitt byte – det sparade de tre varv på. Det är så små marginaler, men vi är nästan alltid med där och snart kommer första segern, säger Stjernström.

Nästa deltävling för gänget från Vimmerby körs på Anderstorp den 16 augusti.