KLART: Dansk förare ersätter skadade Woffinden

Dackarna har en diger skadelista efter senaste tidens krascher. Målillaklubben har gjort klart med en ersättare för skadade Tai Woffinden och plockar in Andreas Lyager.

Dagen efter mardrömskvällen mot Eskilstuna Smederna, innehållande skador på Matias Nielsen, Tomas H Jonasson och Artem Laguta och förlust med 37–53, meddelar Dackarna att dansken Andreas Lyager kliver in som ersättare för skadade Tai Woffinden enligt minimum 28-dagarsregeln efter kraschen i Polen i söndags.

28-årige Andreas Lyager ansluter till Dackarna med 1,375 i snitt. Lyager körde för Piraterna i fjol och väntas debutera för Dackarna borta mot Lejonen nästa tisdag.

"Andreas är en etablerad förare med erfarenhet från flera europeiska ligor. Vi önskar Tai ett snabbt tillfrisknande och hälsar Andreas varmt välkommen till Dackarna", skriver Dackarna i ett pressmeddelande.