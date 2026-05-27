Simon Henriksson, sportsligt ansvarig i Djursdala SK, ser positivt på att lånet med Linus Hillström förlängs. Foto: Ossian Mathiasson

Lånespelaren stannar kvar: "Varit en injektion för oss"

FOTBOLL 27 maj 2026 11.37

Linus Hillströms utlåning från Gullringens GoIF till Djursdala SK förlängs. Forwarden blir kvar i division 5-föreningen ett par veckor till.

Linus Hillström lånades i början av maj ut från Gullringens GoIF till Djursdala SK för att få speltid. Den unge forwarden har medverkat i seriematcherna mot BOIF och HM IS och i cupmatchen mot Myresjö/Vetlanda. Det har blivit ett mål från hans sida och det kom i vändningen mot BOIF. 

Utlåningen gällde först i två veckor och parterna skulle därefter göra en ny utvärdering. Parterna är nu överens om att han blir kvar i DSK i ytterligare ett par veckor innan en förnyad dialog ska tas.

"Vi har fortsatt en hel del skador och Linus har varit en injektion för oss med mycket spring i benen. Vi är glada att dialogen har varit så bra med Gullringen", säger Simon Henriksson, sportsligt ansvarig i DSK, i en kommentar till klubbens Facebooksida. 

Hillström kommer vara tillgänglig för DSK i matcherna mot Fårbo och Målilla.

"Linus har varit nöjd och tacksam över den här lösningen och vi ser till hans utveckling i första hand. Vi tror det är störst chans för speltid för honom i Djursdala och gemensamt tror vi att det här är det bästa för honom vad gäller speltid och självförtroende", säger Mattias Sandh i Gullringens sportgrupp.

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

