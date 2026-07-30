Vimmerbytalangen slogs om medaljerna i sitt allra första EM

I sitt allra första EM var 13-åriga hopptalangen från Vimmerby, Liv Gunnarsson, i helgen med och slogs om medaljerna ända in i finalhoppningen. – Hela veckan var ett otroligt äventyr och vi är så tacksamma att bara ha fått möjligheten att delta, säger mamma Jennie.

Trots sin unga ålder är Vimmerbytjejen Liv Gunnarsson välmeriterad inom hästhoppningen och har flera sportsliga framgångar på sitt cv, bland annat dubbla SM-silver från inne-SM förra året.

Hela förra veckan spenderade Liv tillsammans med övriga Sverigeeliten i Children-klassen i tyska Hagen där europamästerskapen i hästhoppning avgjordes för children, juniorer och young riders.

104 deltagare

I Livs klass tävlade 104 ryttare från hela Europa och efter tre suveränt utförda rundor i grundtävlingen (125, 130 och 130 cm-hinder) låg Liv och hennes nioåriga sto Gaia Ek fyra inför helgens båda finalrundor.

– Då firade vi så klart. Det var extremt roligt att veta att de skulle få rida final som ett av 30 ekipage och att få komma in med noll fel, säger Livs mamma Jennie, som självklart också var på plats i Hagen.

Efter en vilodag var det så dags för två finalrundor under lördagen. I den första touchade Liv och Gaia i en bom som föll, och under den andra rundan åkte två bommar i backen. Liv landade till slut på 21:a plats i sitt allra första EM, och var näst bäst av de fem svenska deltagarna.

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”Ett otroligt äventyr”

– Det är klart att hon först var lite besviken när medaljchansen rök efter den första finalrundan, men det var två jättefina rundor där de hade lite otur. Nu är hon jätteglad för resultatet och prestationen, säger Jennie Gunnarsson.

– Hela veckan var ett otroligt äventyr och vi är så tacksamma att bara ha fått möjligheten att delta. Det har varit extremt lärorikt med många nya erfarenheter som man inte är van vid. De har ridit fler rundor än van man vanligtvis gör under en tävling och så detta att ha med sig ett helt landslagsteam med ledare och veterinärer – bara det är en ny grej.

Var bara hemma och vände

Mor och dotter Gunnarsson anlände hem till Vimmerby i början av veckan, men då var det bara till att packa om och åka i väg igen. Den här veckan avgörs nämligen ute-SM på Sundbyholm, där man befinner sig just nu.

– Vi har bestämt att Gaia ska få vila efter EM och bara strosa runt i hagen, så hit har Liv med sig en ny häst som hon har lånat. Det är en jättefin häst som Liv har ridit en del tidigare, men de har ju inte alls lika mycket erfarenhet tillsammans, berättar Jennie.

Liv är inte den enda Vimmerbyryttaren på SM. Här tävlar också Livs kusin, tioåriga Greta Gunnarsson, med två ponnyer i Lätt B samt Tilde Stridell i samma klass.