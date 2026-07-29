Redan avslöjats två gånger – nu är han klar för VH

Filip Wiberg är nu även bekräftad som ett nyförvärv av Vimmerby Hockey. Foto: Bildbyrån

Det avslöjades redan i mars. Och sedan ytterligare en gång i april. Nu meddelar även Vimmerby Hockey att Filip Wiberg blir en VH-spelare kommande säsong.

23-årige Filip Wiberg har öst in poäng i Hockeyettan och gjorde den gångna grundserien 22 på 19 för Sundsvall. Året innan svarade han för 38 på 35.

Han har tidigare gjort flera säsonger i Hockeyallsvenskan, bland annat med Karlskrona HK, Västerås IK och Vita Hästen. Totalt har han 15 poäng på 99 matcher i landets näst högsta serie och 104 poäng på 116 matcher i Hockeyettan.

I mars avslöjade Sportbladet att den storvuxne forwarden var klar för VH. Vimmerby har dock inte velat bekräfta det varken då eller nu, men i april bekräftade Sundsvalls sportchef att Wiberg skulle hit.

Nu, i slutet av juli, bekräftar även VH värvningen.

"Filip kommer med storlek, kraft och offensiva kvaliteter. Han har varit en tongivande och poängproducerande spelare i Sundsvall och har närmare 100 matcher i HockeyAllsvenskan med sig i bagaget", skriver klubben.

"Sticker ut"

Sportchefen Pelle Johansson beskriver sitt nyförvärv så här:

– Det finns en fysik i hans spel som sticker ut. Han har också visat att han kan spela i flera roller och har en stark ambition att ta nästa steg, skulle jag säga. Vi gillar kombinationen som Filip har med hans spelarkvaliteter och mentala inställning, säger han till klubbens sociala medier.

23-åringen själv har fått ett bra inledande intryck av sin nya miljö.

– Otroligt bra killar i laget och runt omkring. Jag tycker det är proffsigt och allt sköts på ett bra sätt. Jag är en spelare som gillar att vara där det händer och är en powerforward med offensiva kvaliteter som gillar att smälla på lite, använda mitt skott, och det är väl mina främsta egenskaper, säger han till klubbens sociala medier.

Han har haft en bra dialog med både Eric Karlsson och Pelle Johansson.

– Jag ses som en spelare som kan producera i det offensiva, men även smälla på när det behövs. Jag vill ta kliv i allt, både som person och som hockeyspelare. Jag ska försöka komma in, ta en plats och etablera mig på den här nivån.