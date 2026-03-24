Nytt minusresultat för Dackarna – nu tar Frodig över som ordförande

Förra året redovisade Dackarna AB ett minusresultat för 2024 på 1,25 miljoner kronor. Även under 2025 blev det röda siffror. – Ekonomin är stentuff och vi gör närmare en halv miljon i underskott, säger avgående ordföranden Ove Johansson.

Förhoppningen var att vända på det negativa resultatet och räta upp siffrorna för 2025, men under årsmötet redovisades en ny förlust för Målilla MK och Dackarna AB. Nu lämnar Ove Johansson som ordförande efter att ha gjort en tillfällig comeback.

– Jag lovade att hoppa in och ta ett år så att vi inte skulle stå utan ordförande men nu tackar jag för mig, säger föreningens hedersordförande.

Hyllar ersättaren

I stället kliver Magnus Frodig in som ny ordförande i Dackarna. En lösning som Ove Johansson är mer än nöjd med.

– Det är suveränt. Inte nog med att han har ett hjärta som brinner för Målilla MK och Dackarna. Han sitter dessutom inne på en otrolig kunskap kring hur saker och ting ska skötas och blir verkligen ett tillskott.

Magnus Frodig själv ser fram emot uppdraget.

– Det känns riktigt bra. Jag har fått frågan tidigare men då känt att jag behöver komma in i klubben mer. Nu har jag varit med i styrelsen i två år och har mer kött på benen.

Vad kan du själv bidra med som ordförande?

– Oj, det var en knepig fråga. Jag har ju haft en fot med i sportgruppen, marknadsgruppen och även i ekonomigruppen. Jag känner att jag har en planvy över de olika områdena. Dessutom har jag tid och vill lägga mycket tid, det är nog en fördel.

"Kommer att bli jättetufft"

Men ekonomin är fortsatt ett bekymmer. Även om minusresultatet inte blev lika stort som 2024 var det dystra siffror som redovisades på årsmötet.

– Vi gör närmare en halv miljon i underskott. Det är inte större än att det går att hantera men ekonomin är stentuff, säger Ove Johansson som pekar på GP-tävlingen som huvudorsaken till det negativa resultatet.

– Det är ett lotteri som gör att vi tar enorma risker. Lika mycket som det kan bli förlust om det regnar, lika stor vinst kan det bli om det är en strålande och fin dag. Det är hårfina kalkyler och kommer inte publiken blir det lätt minus.

Även Magnus Frodig ser utmaningar med ekonomin.

– Det är ansträngt. Vi har kämpat med underskottet från 2024 och vi hoppas att vi kan arbeta upp ett överskott efter den här säsongen, men det kommer att bli jättetufft. Det hade varit enklare att kliva in i rollen om vi haft en bra och stabil ekonomi, men man får se det som en utmaning. Mycket hänger på att vi får folket till arenan.

"Ess i rockärmen"

Trots den ekonomiska verkligheten har Dackarna inför årets säsong värvat in Artem Laguta och Tai Woffinden, men någon lagledare är ännu inte presenterad.

– Jag tror att det kommer bli kanon. Jag är väldigt hoppfull inför säsongen och har stort förtroende för sportgruppen. De verkar lugna kring lagledare och jag skulle tro att de har något ess i rockärmen även om de inte har offentliggjort något än, säger Ove Johansson.

Inte heller Magnus Frodig vill bekräfta några namn som diskuterats.

– Det bör vara klart någon gång i april och vi har några som har varit aktuella, men ingenting är bestämt i dagsläget.