Klings pik inför returen: "Kan hända vad som helst när han blir nervös"

Rikard Kling var ganska tillfreds med tvåpoängsförlusten hemma mot Västervik. Foto: Hans Lindqvist

Rikard Kling såg mer ut som en vinnare än en förlorare efter sista heatet. Han tror att Målillaklubben kan stå för en skräll i Västervik. – Jag vet när han (Morgan Andersson) börjar bli nervös och då kan det hända vad som helst, säger dackelagledaren.

Med tanke på Dackarnas skadeelände är förstås Västervik Speedway ännu större favoriter inför den här kvartsfinalen än vad man annars hade varit.

Ändå blev det bara 44-46 på Skrotfrag Arena och Rikard Kling var nästan på segerhumör efteråt.

– Jag gillar inte att kalla något för en hedersam förlust egentligen, men det känns verkligen så. Alla är jättepositiva. Vi körde bättre i Västervik än vad vi gjorde hemma i serien. Nu får vi det här resultatet när vi inte har fullt lag och verkligen inte det lag vi skulle haft när säsongen började. Då känns några poäng hit och dit som en seger, menar dackelagledaren Rikard Kling.

Inplockade skadeersättaren Grzegorz Zengota var en av de bästa i dackevästen på onsdagskvällen och tog tio poäng på fem heat. Kling var förstås nöjd med den polske veteranen.

– Han hade någon plump, men det är lätt hänt och han körde väldigt bra.

Zengota var klart bättre än den andra skadeersättaren, Mateusz Szczepaniak, som endast tog två pinnar.

– Det visste man innan, konstaterar Kling.

"Vet när han börjar bli nervös"

Han poängterar också tydligt att ingenting är klart gällande startsjuan tills på tisdag.

– Det finns möjligheter att förändra. Det är bara att titta på vilka vi kan välja på, men jag kommer inte säga något alls om det nu. Till 99 procent kommer det inte vara samma uppställning, men vem eller vilka som får flytta på sig får vi se.

Västervik är samtidigt ett monster på hemmaplan och oerhört svårslaget?

– Vi har vunnit där förr och framför allt i slutspel. Jag vet när han (Morgan Andersson) börjar bli nervös och då kan det hända vad som helst.

Känner du att han är det nu?

– Han var lugnare i dag än i går. Jag vet inte, men jag vet hur det kan bli. Jag säger inget om det, men det är en ny match och nya möjligheter.

Kastade om tre gånger

Rikard Kling kastade om tre gånger och fick utdelning vid varje tillfälle.

– Alla tre drag var lyckade. Även om vi inte fick övervikt i poäng, så tog den föraren poäng. Alla tre grejer gick in. Det känns bra och jag är ganska positiv. Vi högg på fler poäng och nu ska vi ta det här vidare. Grabbarna är positiva också. Det är en jäkligt fin stämning.

Även vid förlust i Västervik har Dackarna satt sig i ett bra läge för att bli den bästa förloraren och ändå avancera till semifinal.

– Så är det. Om vi mot all förmodan förlorar i Västervik, så har vi en stor chans ändå. Vi tjatade om det hela tiden, att varje poäng är viktig. Det ser vi i heat 14 när Lahti gör en sen omkörning. Det finns något i grabbarna.