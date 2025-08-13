Väntat för Kling: "Det ska vi sätta stopp för"

För Rikard Kling var det ingen skräll att Västervik valde Dackarna som motstånd.

Västervik Speedway fick välja först. Valet föll på rivalen Dackarna. – Mellan raderna hör jag att de tänker sig en smidig resa. Det ska vi sätta stopp för, säger dackelagledaren Rikard Kling.

Sent på onsdagskvällen var det dags för slutspelsfajterna att bli presenterade inför SM-slutspelet, som drar igång nästa vecka. Allra först att välja var Västervik Speedway, som säkrade seriesegern i går.

Många väntade sig att Dackarna skulle vara det lagnamn Morgan Andersson deklarerade att man ville möta. Precis så blev det också. Vilket var ytterst förväntat, enligt dackelagledaren Rikard Kling.

– Det förstod jag redan i går, när de tog hem seriesegern. Då var det klart att det skulle bli vi. Det gick precis som jag tänkte mig, säger Rikard Kling.

Varför tror du man väljer er?

– De har två segrar mot oss och slog oss i Målilla senast. Det var väldigt väntat.

"Revanschlusten är stor"

Rikard Kling säger att faktumet att bli vald först ger en "nu ska vi visa dem"-känslan.

– Så blir det ju alltid. Man är sugen på revansch, givetvis är det så. Revanschlusten är stor. Sedan har vi systemet med "lucky loser" och det gör att varje heat och varje poäng jätteviktig. Även om man förlorar. Vi ska ju också förändra i truppen och vi kommer inte lägga oss platt. Vi ska knyta näven och köra.

Att det blir ett rivalmöte i kvartsfinalen är han positiv till.

– Det är bra för både oss och dem. Det är jättebra.

Vad ger du er för chanser att skrälla?

– Han säger det inte rakt ut i intervjun, men vi är ju skadedrabbade och mellan raderna så hör jag att han tänker sig att de ska åka hit och ha en smidig resa. Det ska vi sätta stopp för. Det är lite övervikt Morgan, men den är hårfin tycker jag. Vi kommer gå med full kraft på revanschen. Vi har inte varit tillräckligt bra och nu ska vi vända på det här.

Hur ser du på de andra två kvartsfinalerna?

– Det finns tre topptippade lag och de ska bli etta till trea. Rospiggarna är inte dåliga och både vi och Indianerna vill något annat. Det kan bli bra tävlingar tror jag.

Indianerna valdes av Smederna och följaktligen blir det Lejonen mot Rospiggarna.