Kling inför ödesmatchen: "Lägger över ännu mer favoritskap"

Dackarna får inte loss varken Nazar Parnitskyi och Jakub Krawzcyk till returmötet mot Västervik Speedway. Det blir riders för Frederik Jakobsen. – Jag lägger över ännu mer favoritskap till den här matchen, säger dackelagledaren Rikard Kling.

Dackarna gjorde en stark insats hemma mot Västervik Speedway i den första kvartsfinalen och föll med bara två poäng, 44-46. Aldrig tidigare har Rikard Kling varit så nöjd över en förlust som han var då.

Nu väntar returmötet och Dackarna behöver alltså vinna matchen i Västervik med tre poäng för att säkert avancera till semifinal. Ett tufft utgångsläge med tanke på att Västervik mönstrar ett ännu starkare lag på tisdagskvällen.

– De kör med sitt bästa lag och det gör man om kan. Tittar man på vår startsjua, eller sex förare då, så var det bara tre som körde när vi var i grundserien. Hela den här säsongen har varit jobbig. En förstasäsong som lagledare är jobbig, men det här har varit dubbelt upp jobbigt, säger Rikard Kling.

Dackarna får inte loss varken Nazar Parnitskyi eller Jakub Krawzcyk till returen. Båda är otillgängliga på grund av U24-ligan i Polen. Två tunga smällar för Målillalaget.

– Jag ser vad folk skriver och de vet väl inte bättre. Men när de här två skrev på så var tanken att de skulle vara mer tillgängliga än vad de har varit. Det folk inte vet är att det är en enorm prissumma för den klubb som vinner U24-ligan. Det är jättemycket pengar. Förarna vill köra här, men klubbarna släpper dem inte. I skrivande stund är Nazars lag etta och Krawzcyks lag trea. Ettan och tvåan går till en final och båda har chansen att ta sig dit. Det här var inte den dealen var när vi skrev kontrakten, men det är Polen som styr. Hade något av lagen klarat sig vid förlust i omgången som väntar kunde vi fått loss någon, men det är fyra lag som slåss om de här två platserna.

"Lika hungriga som tidigare"

Därtill körde Rasmus Jensen i Polen i förra veckan. Dackarna har skrivit ut honom ur truppen och tagit in skadeersättare.

– Jag har haft en dialog med Rasmus och han var inte tillgänglig förra veckan och troligen inte i andra matchen heller. Det måste jag tro på och om Polen tvingar honom att köra med bruten fot eller inte vet jag inte, men jag var tvungen att agera när han inte kan.

Dackarna får nu i stället hoppas på att de sex förare som kommer till start levererar på en hög nivå. Samtliga, utom Andzejs Lebedevs, får ta ridersheaten för Frederik Jakobsen.

– Jag tror alltid på mitt lag. Gubbarna tror på det och är lika hungriga som de har varit tidigare. Vi har gjort bra saker med gubbarna vi har haft, och vi har diskuterat fram och tillbaka nu när vi inte kan nyttja U24-killarna. Avon (van Dyck) har tagit jättekliv den här säsongen och varit riktigt hungrig och tuff i sin körning. Hade vi plockat med honom hade vi fått upp Pawel (Przpedelski) på ordinarie och vi ser att vi bli kan starkare med honom på reserven. Det kan bli sex, sju heat på vissa gubbar om vi halkar efter och behöver toppa.

Det här ger Kling en större verktygslåda känner han.

– Det gäller att precis som hemma vara med och ta rätt beslut i rätt läge. Kan vi haka på Västervik kommer vi ha stor chans.

"Valt att inte lyssna på det där"

Alla tre kvartsfinaler slutade med ganska närliggande siffror, så det är också helt öppet kring att bli den "bästa förloraren", vilket också ger en semifinalplats.

– Alternativ ett är att ta 47 poäng och det är målet. Alternativ två är att hugga på poängen och vara med från grinden hela vägen. Det är den biten vi tjatat om hela vägen och den möjligheten har funnits. Det är halvtid och vi ligger under med två poäng. Alla är positiva i och kring laget. Det här är det vassaste vi kan ställa på hjulen och då handlar det om att ge dem förtroende, så att de kan bevisa att de kan.

Västerviks lagledare Morgan Andersson gick hårt åt Rikard Kling i "Västerviks Speedway-podden" efter det första mötet. Andersson sa bland annat att Kling tycker om att fäktas i media, att han vill ha uppståndelse och att "det känns som att han inte kan sova där nere pojken, han drömmer väl om mig 24/7".

– Jag har själv valt att inte lyssna på det där. Jag lägger ingen större vikt vid det. Det är inga problem för fem öre. Vi kör vårt race och om han (Morgan Andersson) var favorittippad förra matchen, så lägger jag över ännu mer favoritskap till den här matchen. Hur han agerar, om han blir lika nervös som vanligt, det är upp till honom.