Förre Dackarna-ledaren lämnar Rospiggarna – avfärdar comeback

På fyra år i Dackarna vann Mikael Teurnberg två SM-guld och ett silver. I år har han varit tillbaka som lagledare i Rospiggarna – men lämnar nu moderklubben på nytt. En återkomst till Dackarna är däremot inte aktuell. – De är nog inte intresserade av mig. Jag hade fantastiska år i föreningen men känner mig inte välkommen av den nya styrelsen, säger Teurnberg som bor kvar i Hultsfred.

Mikael Teurnbergs återkomst i Rospiggarna blev bara ettårig. Klubben blev fyra i serien och åkte ut mot regerande mästaren Lejonen i kvartsfinal och nu lämnar lagledaren moderklubben.

– Jag har aldrig fått ut så mycket av ett lag. Rent sportsligt var det galet bra. Man måste titta på förutsättningarna och vi hade en billig och relativt okänd trupp. Ändå förlorade vi bara en hemmamatch och dessutom höjde publiksnittet med 66 procent. Det tar jag med mig.

Däremot blev arbetsbelastningen högre än vad som var sagt från början.

– Det har varit extremt mycket jobb. Jag har fått trolla med knäna och har dragit ett tungt lass med allting vilket inte riktigt var meningen. Energin började ta slut i somras och på slutet gick det på ångorna, säger Mikael Teurnberg.

"Fantastiska år i klubben"

Du bor kvar i Hultsfred. Är en återkomst till Dackarna aktuell?

– Jag har inte tänkt tanken. Jag hade fantastiska år i klubben och lärde känna många nya människor. På Hultsfreds marknad kom det säkert fram 15-20 människor och berättade att de saknade mig i klubben. Det värmer. Men de som bestämmer i föreningen nu vill nog inte ha mig tillbaka. Känslan är att personerna i nuvarande styrelsen håller varandra om ryggen och jag känner mig inte välkommen. Det är tråkigt, supportrarna känner jag jättestarkt med och det var fantastiska människor i den förra styrelsen.

Vad händer nu för din del?

– Jag har mitt företag och lite andra uppdrag vid sidan om så jag sitter inte med armarna i kors, men om det dyker upp något är jag lyhörd. Jag skissar också lite på att skriva en bok om mina år som lagledare och allt som har hänt.

"Sveriges två bästa lag"

Först och främst ser han fram emot att följa SM-finalen mellan Västervik och Smederna.

– Det blir spännande. Jag är uppe i Hallstavik nu och kommer eventuellt åka till Eskilstuna och se första matchen. Sen blir det säkert returen i Västervik om det är fint väder.

Hur slutar finalen?

– Det blir väldigt tufft. Smederna är starka hemma och Västervik behöver hänga med i första matchen. Om de gör en bra match så är det öppet och kanske lite fördel Västervik inför returen. Vilka som vinner låter jag vara osagt men det är helt klart Sveriges två bästa lag som möts och jag hoppas att de får ut max av sina lag. Det är bara ut och gasa.