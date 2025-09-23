VIDEO: Morgan Anderssons guldglädje efter 20 års väntan

20 års väntan är över. Västervik Speedway kan återigen stoltsera med ett SM-guld i speedway efter att ha vunnit finalserien mot Eskilstuna Smederna efter stor dramatik.

Västervik var i ledning med fyra poäng efter första finalmatchen mot Eskilstuna Smederna och hade därmed ett fint läge inför kvällens returfight på Hejla Arena.

Den månghövdade publiken fick följa en dramatisk och helt öppet tillställning som avgjordes i sista heatet. Västervik var i totalledning med fyra poäng och Smederna var tvungna att bärga en femetta.

Gleb Chugunov tog starten med Michael Jepsen Jensen efter och Smederna hade en femetta på gång. Fredrik Lindgren såg ut att ha problem med cykeln och fick stopp i andraböj på första varvet samtidigt som Michael Jepsen Jensen fick ett kast, vilket Mads Hansen utnyttjade genom att ta sig förbi och hålla undan.

Därmed fixade Västervik SM-guldet som de har jobbat för att bärga i 20 års tid.

Här nedan kan du höra en videointervju med Västerviks lagledare Morgan Andersson när han går runt på innerplan och tar del av publikens glädje och ovationer.