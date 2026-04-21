Andersson tillbaka i Dackarna: "Då är det ekonomisk dopning enligt mig"

Nästan 20 år har gått sedan Morgan Andersson senast var i Dackarna. Nu är han tillbaka i Målillaklubben och det blir delikata derbyn mot Västervik där Mikael Teurnberg numera basar. – Det är roligt för er ja i media. För mig spelar det ingen roll, säger Morgan Andersson när vår tidning får en pratstund med honom vid upptaktsträffen i Motala.

2007 förde den Västerviksbaserade Morgan Andersson Dackarna till SM-guld. Det är 19 år sedan och hans senaste säsong som lagledare för Målillas stolthet var 2009.

Därefter har han varit starkt förknippad med ärkerivalen Västervik, som han fick lämna under uppmärksammade former i höstas efter klubbens första SM-guld på 20 år.

I början av april presenterades han till slut som ny lagledare i Dackarna och han representerade förstås klubben på tisdagens upptaktsträff på Fornås Arena i Motala. Precis som tidigare lägger han mycket fokus på att skapa underhållning på Skrotfrag Arena.

– Det känns bra och blir en utmaning. Det är en ny organisation och mycket nytt folk. Vi börjar från ruta ett och ska bygga upp något bra på längre sikt. Många pratar SM-guld och vi vill också vinna varje match, men det handlar om prioriteringar. För oss handlar det om att få till bra underhållning och få till bra racing. Då kommer publiken och då kommer resultaten. Vi måste få till en bana som inbjuder till omkörningar och vi behöver själva vara snabba på hemmaplan. Som i alla lagsporter är det viktigt att vara grymma på hemmaplan, säger Morgan Andersson.

"Här behöver jag inte sitta i traktorn"

Under själva upptaktsträffen nämnde han att det varit för mycket följa John-speedway. I flera år har Dackarna inte haft någon tydlig fördel hemma på Skrotfrag Arena.

– Det har varit för lätt och varit så i många år som bortalag. Det har varit ett problem hela det här årtiondet känns det som. Nu är hela klubben inställda att få till en bra racingbana. Vi ska göra ett nytt försök i morgon och vi grejar med det nu. Det behöver inte bli värsta festen, men vi behöver få till bra åklinjer.

Vad kan du ta med dig från Västervik och det jobb du har gjort där?

– Jag har gjort banan där och preppat den i många år. Här behöver jag inte sitta i traktorn eller vattenbilen, utan det finns personal här som är kunniga.

Och vid sidan av banan?

– Alla ska ha roligt och se fram emot varje match. Vi hade en arbetsdag i söndags och då var det riktigt bra beläggning med ideella krafter. Det är ett måste i den här sporten.

"Bara spekulationer"

Dackarna tillhör i princip alltid förhandsfavoriterna i Bauhausligan. Men inte i år. Ingen tror att Dackarna tar SM-guld och man tippas först på plats fem av lagledarna i det samlade tipset.

En helt annan press än Morgan Andersson hade i Västervik förra säsongen.

– Vi hade jobbat upp det under flera år i Västervik med bra ekonomi och bra underhållning. Vi åkte på torsk några gånger i semifinal och final, men för mig är ekonomin och underhållningen det primära. Jag har varit med om att förlora mot lag som gått med megabackresultat i bokslutet och då är det ekonomisk dopning enligt mig. Man ska åka med det man har råd med och det kommer vi göra i Målilla. Då är vi inte starkast på papperet och man får rätta mun efter matsäck. Kommer publiken så finns det transferkort att jobba med. Vi kanske inte kan rå på de starkaste lagen, men vi har både rutin och ungt i truppen. Vi har vassa juniorer i Parnitskyi (Nazar) och Drejer (William) och toppar i Woffinden (Tai) och Artem (Laguta).

Vilka blir nycklarna för er?

– Nu när körschemat är som det är med ett extra reservheat så får reservparet en helt annan roll. Det blir två rena reservheat och i sex av 15 heat är det en reserv. Det blir en helt annan roll och sedan måste Artem leverera heatsegrar för oss.

Hur ser du på reservsidan?

– Det ska ju vara två svensklicensierade förare och vi har bröderna van Dyck (Avon och Sammy), Thomas H (Jonasson) och Hauge Sjöström (Daniel). De slåss om det och kan få en helt annan roll i år.

Kan ni hota om guld?

– Det får vi se. Nu är det bara spekulationer, men vi startar inte för att komma sist. Sedan får man vara realister. Får vi ekonomiska möjligheter och kan göra truppen starkare kommer vi göra det om styrelsen är villig till det.

"Roligt för er ja"

Själv lyfter Morgan Andersson fram Lejonen och sitt gamla lag Västervik.

– Jag tippar Lejonen som svenska mästare. De blir vassa, men det är jämnt och jämnare än tidigare. Vargarna, Indianerna och Smederna ser alla starka ut. Vi har det material vi har och ska krama ur det bästa vi kan.

Att Morgan Andersson nu kommer ställas mot Västervik, som han är så starkt förknippad med, är förstås en extra krydda.

– Det spelar ingen roll för mig, säger han kort.

Att det är just Teurnberg som är där gör det ju lite extra spännande?

– Det är roligt för er ja.

Är det mest för oss i media?

– Ja, det är det. För oss är det en svår bortamatch. Vi ska till Västervik och så får vi se.