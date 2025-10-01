Sparkade guldmakaren talar ut – "Ville vara kvar"

Guldmakaren Morgan Andersson har fått sparken av Västervik Speedway. I måndags fick han beskedet via mejl om att han sagts upp. Nu talar han ut i Västerviks-Tidningen.

Vår tidning har sökt Morgan Andersson upprepade gånger för en intervju, men nu har speedwayprofilen gett en exklusiv intervju till Västerviks-Tidningen.

I den berättar han att han verkligen ville vara kvar i klubben.

Guldmakaren fick i måndags beskedet att han inte längre skulle få fortsätta.

– Jag visste inte om något förrän jag fick ett mejl på måndagsmorgonen klockan 08. Det kom som en blixt från klar himmel. Jag har sagt att jag ville vara kvar. De visste om att jag var redo att fullfölja. Men det är Niclas Wallanders (ordföranden) och styrelsens beslut, jag kan inte påverka det, säger han i den exklusiva intervjun.

"Tänker inte svärta ner klubben"

Morgan Andersson, som varit Västervik Speedway personifierad i många år, vill hålla sina känslor för sig själv, men säger att det är "part of the game".

– Jag tänker inte svärta ner klubben.

Assisterande lagledaren Christian Carlsson ska ha fått ett telefonsamtal med samma besked.

– Jag ska kliva bort från offentligheten ett tag. Sen kommer jag att lösa nåt, säger Andersson om framtiden.

Något annat speedwayuppdrag är inte omöjligt i framtiden, deklarerar han.