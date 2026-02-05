FAVORITEN LÄMNAR EFTER ÅTTA SÄSONGER – HÄR ÄR NYA LAGET

Bartosz Smektala tog SM-guld med Västervik i höstas och lämnar nu klubben som han har tillhört sedan 2018. Nästa klubbadress i Sverige är Piraterna från Motala. Foto: Bildbyrån

Bartosz Smektala har kört för Västervik Speedway i åtta säsonger och tog ett efterlängtat SM-guld med klubben i höstas. Nu är hans tid i klubben över för denna gång. Den 27-årige polacken kommer representera Piraterna nästa säsong.

Bartosz Smektala har kört för Västervik Speedway sedan klubbens återkomst till högstaligan 2018 och har gjort totalt åtta raka säsonger i klubben. Den polske stjärnföraren fick kröna fjolårssäsongen med ett efterlängtat SM-guld med Västervik.

Västerviks leds av nye lagledaren Mikael Teurnberg nästa säsong – och Bartosz Smektala tar inte plats i mästarklubbens trupp. Det blir istället en övergång till Motalaklubben Piraterna.

”Jag börjar ett nytt kapitel i min karriär och är stolt över att bli en del av Piraterna. Jag längtar redan till mina första matcher med nya färgerna. Jag vill hälsa till alla supportrar och sponsorer för ert förtroende. Vi ses på arenan, jag kommer ge allt”, säger Bartosz Smektala i en kommentar till klubbens hemsida.

"Ett hungrigt nyförvärv"

Lagledaren Anders Bylin ser positivt på att förstärka truppen med Bartosz Smektala som kommer in med viktig erfarenhet från styrning i Sverige.

”Han har varit en ledande och väldigt populär förare nere i 2025 års mästarlag Västervik de senaste åtta åren. När väl kontakten med team Smektala Racing togs, gick det fort. Att kunna signa en förare i hans kaliber, som visar med tydlighet att han vill komma till oss i Piraterna och dessutom åka en full säsong, ja då känns det extra bra. Räkna med ett hungrigt nyförvärv som kommer vilja visa sig från sin bästa sida omgående”, säger Anders Bylin till klubbens hemsida.

Smektalas ingångssnitt för säsongen är 1,569 och kontraktet sträcker sig över säsongen 2026. Piraterna har två platser kvar att fylla i truppen innan slutet på februari månad.