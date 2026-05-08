08 maj 2026
UPPGIFTER: Kalmar gör stjärnvärvning från Karlskoga

Hampus Plato ska vara klar för Kalmar. Foto: Bildbyrån

ISHOCKEY 08 maj 2026 18.31

Kalmar HC ser ut att landa en riktigt tung värvning. Enligt Expressen är Hampus Plato klar för klubben.

Hampus Plato är en stor profil i Hockeyallsvenskan och har varit framträdande för BIK Karlskoga i flera säsonger. Under fredagen tackade BIK av honom. 

Expressens källor säger att Plato är överens med Kalmar inför kommande säsong. 

Den gångna säsongen svarade forwarden för 40 poäng på totalt 61 matcher med slutspelet inräknat. Enligt Expressen väntas Hampus Plato ta Eddie Levins roll i näringskedjan och bidra med mycket poäng. 

Flera hockeyallsvenska klubbar ska ha varit ute efter hans signatur. 

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

