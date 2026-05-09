Superdrama när Bexell avgjorde för Gullringen mot VFF

3-2 till hemmalaget och heta känslor blev slutet på en match där bägge mittenlagen behövde poäng. Gullringens GoIF tog emot Västerviks FF och det blev ett avslut där ett storbråk om en domarbedömning kring en armbågning vid Västerviks kvitteringshörna till 2-2 i 91:a minuten fick vattenflaskorna vid lagbåsen att flyga och Gullringens Ola Lindblom fick vackert lämna planen med ett rött kort för tjafs. Då vände Gullringen matchen ännu en gång när Rasmus Bexell gjorde 3-2 på matchens sista hörna i 94:e minuten.

Men för att ta det från början så tog och gav bägge lagen i första halvlek. Lägen fanns men både Västerviks Sebastian Landström och Gullringens Petter Gustafsson gjorde sina målvaktsuppgifter väl. Halvtidsvila och 0-0 får ses som välförtjänt även om gästerna i VFF verkade ha lite mer medvind i offensiven och hörnorna.

Andra halvlek inleddes med två resultatlösa Gullringenhörnor på raken. Istället kom matchens första mål precis därefter. I 51:a minuten gjorde Västerviks lagkapten Ville Grönwall 0-1. I cirka tio minuter därefter var Västervik självsäkra och vassare. Men matchen skulle därefter istället vända gång på gång. Gullringen svarade med ett nickmål av Yassin Jalil Kader i minut 68 samt ett fint frisparksmål av Haris Dreco i 80:e minuten. Ett viktigt mål för hemmalaget som därefter växte några nummer. Efter slutsignalen berättade Dreco hur han kände.

– Ja, det var ett viktigt mål men sedan är det väl någon minut kvar när de får in 2-2. Då tänker man ju att "äh, det är kört" men så en hörna, då vet vi att där är vi starka. Framför allt med Bexell inne också. Nu hakar vi på i toppen också!

Gruff vid kvitteringen

Med 2 -1 till GoIF var det Västervik som hade press på sig och i första förlängningsminuten fick man så chans att utjämna vid en hörna. I en match som redan haft en del gruff fick domaren Kristian Svensson flera gånger gå in och tillrättavisa spelarna i målområdet. När spelet väl kom igång gjorde Aron Lindvall kvittering till 2-2 men genast blev det till att blåsa av och för att reda ut om en spelare fått en armbåge. Skulle målet godkännas eller var det en Västerviksstraff på gång? Glädjevrålet steg högt i VFF när kvitteringen godkändes. Här rann det över för flera av spelarna och särskilt GoIF-spelarna hade åsikter om hur situationen gått till. Ola Lindblom fick en utvisning och Alexander Svartz gult kort efter högljudda protester och på bägge lagbänkarna var stämningen hätsk.

3-2 i sista vändningen

När spelet till sist kom igång efter några minuter var det ett decimerat Gullringen som med ett adrenalingpåslag tryckte ner Västervik och fick den hörna som Rasmus Bexell såg till att ännu en gång vända matchen till 3-2. Därefter behövde GoIF bara rensa bort bollen och vinna matchen. Det var en match där Gullringens målvakt Petter Gustafsson hade lite att säga när stämningen var upprörd efter 2-2-målet.

– Jag är inte den som brukar stå och vråla på domarn. Han kommer inte ändra sig för att jag berättar vad jag tycker men idag så var man lite het. Jag var inte ensam så det är väl okej på något sätt.

"Mycket känslor"

Gullringstränaren Karlo Goranci var synbart berörd och gav sin syn på matchens superdrama till avslutning.

– Vi hade den där domarpremiären och det var ju också en straffsituation, det tog fem minuter att döma en straff när linjedomaren sa att den var utanför. Här är det samma sekvens, linjedomaren vinkar för armbåge. Det ska vara straff på det. Han ger målet och rött kort. Tumult och 2-2 och vi trycker upp på en hörna och får 3-2. Det var mycket känslor; glädje till en jävla besvikelse till glädje igen!

Överlag var Goranci nöjd med spelarinsatserna speciellt Emil Tapper som spelade som sexa för första gången fick beröm.

"Tycker egentligen vi är det bättre laget"

Västerviks tränare Thomas Kongstad hade följande att säga om de många vändningarna i matchen.

– Jag tycker egentligen att vi är det bättre laget men de är starka på fasta situationer. Det är det de gör mål på. Sedan kommer vi in i deras spel, det blir lite formbyten fram och tillbaka och det tjänar de på.

Det blev ju också jättestarka känslor i bägge lagen de sista minuterna.

– Ja, det var ju någon armbåge där som de höll på att reda ut. Det var lite stökigt. Ja man kan ju även tycka att det blev lite långt tillägg därefter. Men samtidigt får vi inte bjuda på en hörna och fasta situationer på det sättet.

Samtidigt som matchen på Gullemon så förlorade topplaget Jönköping Torpa mot Aneby och är nu trea i division 4 Norr. Gullringen följer efter, även de med tio poäng men sämre målskillnad. Västerviks FF ligger åtta på fem poäng.