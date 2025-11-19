19 november 2025
BRÖDERNA ÅTERFÖRENAS I DACKARNA:

Sammy Van Dyck återvänder till Dackarna och storebror Avon stannar kvar. Foto: Ossian Mathiasson

BRÖDERNA ÅTERFÖRENAS I DACKARNA: "SÅKLART JÄTTENÖJDA"

SPEEDWAY 19 november 2025 15.16

Bröderna Van Dyck, Avon och Sammy, kommer återigen kampera ihop i moderklubben Dackarna. Avon stannar kvar och Sammy återvänder efter två säsonger i Lejonen. 

Avon Van Dyck är klar för ytterligare en säsong i moderklubben medan lillebror Sammy återvänder till Dackarna efter en utlåning till Lejonen.

"Det känns väldigt roligt att fortsätta ännu en säsong i Dackarna. Som Målillapojk har Dackarna alltid varit klubben i mitt hjärta och det gör det extra roligt att få köra ytterligare en säsong för klubben. Förra säsongen tog jag ett kliv framåt i min utveckling och förhoppningen är ju såklart att utvecklas ännu mer som förare under 2026 och bidra till laget", säger Avon Van Dyck i en kommentar till Dackarnas Facebooksida. 

Sammy Van Dyck ser fram emot att komma tillbaka till Målillaklubben.

"Det ska bli väldigt roligt att komma hem till Dackarna efter två säsonger i Lejonen. Det är min moderklubb och det är alltid roligt att vara i Målilla och köra. Jag ser fram emot en ny säsong i Dackarnas färger", säger Sammy Van Dyck.

Dackarnas sportgrupp tycker att det är glädjande att Avon stannar kvar och Sammy återvänder. 

”Vi är såklart jättenöjda över att Avon stannar kvar och att Sammy kommer tillbaka till moderklubben efter utlåningen. Avon utvecklades mycket under den gångna säsong och det ska bli kul att se honom i dackedressen även nästa säsong. Vi ser också fram emot att följa Sammys fortsatta utvecklingskurva”, skriver Dackarnas sportgrupp i en kommentar.

Fakta

Dackarnas trupp just nu:

Artem Laguta, 2,320

Timo Lahti, 1,657

Nazar Parnitskyi, 1,649

Tomas H Jonasson, 1,115

Avon Van Dyck, 0,618

Sammy Van Dyck, 0,517

