SMÅLAND: BARN PÅKÖRDA AV BUSS – FÖRDA TILL SJUKHUS

Två förskolebarn blev under tisdagseftermiddagen påkörda av en minibuss utanför en skola i Ljungby. Båda barnen fördes till sjukhus med ambulans.

Det var strax efter klockan 13 som det larmades om en trafikolycka utanför Stenbergsskolan i Ljungby. Polisen uppgav att två barn i förskoleåldern hade blivit påkörda av en minibuss.

Enligt uppgifter från räddningstjänsten till Aftonbladet var barnen med sina föräldrar vid händelsen.

– De var ute och skulle gå till någon lekpark med sina föräldrar. Det var då de blev påkörda av en mindre buss, säger Christer Holmström hos räddningstjänsten till Aftonbladet.

Båda barnen, en flicka och en pojke, fördes med ambulans till sjukhus.

Ingen misstanke om brott

Strax innan klockan 16.00 rapporterade Region Kronoberg att de båda barnen enligt en initial bedömning hade åsamkats lindriga skador.

Tidningen Smålänningen skriver på tisdagseftermiddagen att orsaken till olyckan är oklar och att polisen försöker nu försöker få en bild av vad som har hänt.

Till Smålänningen säger en anställd på skolan att detta är en händelse som "inte ska få hända och att det är fruktansvärt synd om chauffören".

Enligt polisen är inte föraren av minibussen misstänkt för något brott.