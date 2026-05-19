SKOLANS REKTOR LÄMNAR – "STORT VEMOD"

Kommunen får se sig om efter en ny rektor till F-6 på Astrid Lindgrens skola. Den nuvarande Petra Andreassen från Västervik har sagt sig upp för en ny tjänst i Valdemarsviks kommun. – Det är med stort vemod, säger Petra Andreassen till vår tidning.

För runt två år sedan efterträdde Petra Andreassen som rektor för låg- och mellanstadiet på Astrid Lindgrens skola efter Anna Ljungqvist.

Hon kom då närmast från en tjänst som biträdande rektor på Vammaskolan i Valdemarsvik. Hennes tid här blir inte längre än två år. Under tisdagen har Petra Andreassen meddelat att hon sagt upp sig från tjänsten.

"Det är med en blandning av vemod och stor tacksamhet som jag skriver detta brev för att meddela att jag kommer att avsluta min tjänst som rektor här på Astrid Lindgrens skola. Att få leda en skola döpt efter en av våra främsta författare har varit en ära. Precis som i Astrids sagor har vår vardag här varit fylld av både bus, klokskap och ett starkt gemensamt mod. Jag tar med mig otroligt många fina minnen – från spännande samtal i korridorerna med våra kloka elever, till det givande samarbetet med er vårdnadshavare och skolans fantastiska personal", skriver hon i ett mejl till vårdnadshavarna.

Petra Andreassen bekräftar under tisdagskvällen att hon sagt upp sig när vår tidning når henne.

– Jag har fått erbjudande om en annan tjänst i en annan kommun. Det är vad det handlar om, men det är med stort vemod och stor fundering som jag tagit det här andra erbjudandet. Jag har fått fundera kring vad jag vill och vad jag inte vill, berättar hon.

"Vägt för- och nackdelar"

Hon har blivit erbjuden rektorsjobbet på Tryserums friskola i Valdemarsviks kommun.

– Jag har tackat ja till det och det är inga hemligheter över huvud taget. Jag kom från Valdemarsviks kommun till Vimmerby kommun och känner till skolan sedan tidigare. Jag har jobbat inom friskola hela min verksamma tid som lärare och lockades tillbaka till det helt enkelt.

Hur känns det att lämna AL-skolan och Vimmerby efter så pass kort tid?

– Det är två år och som jag sa har det inte varit något lätt beslut. Jag har vägt för- och nackdelar. Jag känner att vi kommit en bit på vägen här och har något bra på gång. Jag har trivts superbra med elever, medarbetare och vårdnadshavare, men till slut var det andra saker som gjorde att jag valde Tryserum.

Annons:

Slutar innan nästa läsår

Petra Andreassen bor i Västervik och får i princip lika långt till sin nya arbetsplats.

– Jag vinner inget på det, utan det här handlar snarare om att komma tillbaka till friskolan, men jag kommer verkligen sakna mitt jobb, AL-skolan och Vimmerby. Det har inte varit något lätt beslut. Nu lämnar jag det kommunala ett tag, men jag stänger inga dörrar för framtiden. Jag har trivts bra här i Vimmerby.

Hon kommer jobba terminen ut och avslutar sin tjänst den 9 augusti lagom till nästa läsår. Processen med att hitta hennes efterträdaren har precis påbörjats.

– De har vetat om det ett tag och annons kommer väl ut inom någon dag.