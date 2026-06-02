Trots kross på reservsidan – Dackarna föll tungt i Gislaved

Det snackades mycket om reservkampen inför matchen mellan Lejonen och Dackarna. Dackarnas Chris Holder och Sammy van Dyck mosade sina motståndare där, men efter en blytung avslutning förlorade laget ändå matchen.

Det var länge en extremt jämn match som kördes i Gislaved i kväll. Efter varsin femetta i de två första heaten följdes lagen åt ända fram till det åttonde heatet där hemmalaget slog till med en ny femetta.

Men efter två raka 4-2:or till Dackarna och ett oavgjort heat var ställningen lika igen inför det tolfte heatet. Där slog Dackarna till med en femetta även i kvällens andra reservheat, men sedan var det slut på det roliga för gänget från Målilla.

Femettor i de tre sista heaten

Både heat 13 och 14 slutade med klara dubbelsegrar för hemmalaget och inför nomineringsheatet var ställningen 44-40 till Lejonen. Men av den helt nödvändiga femettan iför Dackarna i det sista heatet blev det intet, utan det slutade i stället med en tredje raka femetta för hemmalaget. Slutsiffrorna skrevs alltså till 49-41.

Ändå länge en stark insats av ett stukat gästande lag där det fanns flera ljusglimtar. Reservparet Sammy van Dyck och Chris Holder vann reservkampen mot Casper Henriksson och Mathias Törnblom med förkrossande 18-3.

Andreas Lyager inledde riktigt starkt och landade på 9 poäng, och efter en tung start visade Jakub Krawczyk fart och körde in åtta poäng.

Så här rapporterade vi från matchen.

Här hittar du den aktuella tabellen.

Mer om matchen senare i kväll.