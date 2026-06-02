Stark vändning av Västervik: "Kan räkna det på en hand"

Underläge inför nomineringsheatet. Då slog Rasmus Jensen och Robert Lambert till med en femetta. Västervik vann finalreprisen mot Eskilstuna Smederna med 46-44. – Det är inte lätt att vinna här. Jag kan räkna på en hand hur många gånger man åkt hit och vunnit under rättvisa förhållanden, säger lagledaren Mikael Teurnberg.

Västervik Speedway spände musklerna i den tidiga seriefinalen och reprisen på höstens SM-final. En oerhört jämn speedwaymatch såg ut att glida Västervik ur händerna när Smederna tog en femetta i det sista ordinarie heat.

Hemmalaget ledde då med 43-41.

– Då kände man "aj, aj". Hade vi fått 4-2 kanske så det hade varit lika, men då var det lite jobbigt. Det blev ett tufft utgångsläge, säger Mikael Teurnberg.

Han valde att satsa på Robert Lambert och Rasmus Jensen i det 15:e heatet och det visade sig bli ett lyckokast.

– Jag gick på magkänsla med Rasmus före Tom (Brennan), som kört bra innan. De går ut och gör precis det vi har pratat om. Vi drog upp en plan, men det är ju inte alltid det blir så. Rasmus drog iväg på bana två och Robert kom bakifrån. Det blev ett skolboksexempel. Det var skönt att vi lyckades vända. Jag tänkte kanske oavgjort där inför, men vi vinner och det är det som räknas. Att åka härifrån och vinna är skönt. Jag sa det innan matchen att det här skulle bli en bra värdemätare för var vi står någonstans.

Vad gör att ni drar det längsta strået?

– Det är så jämna lag och Pollestad (Mathias) åkte bra. Jag tycker ingen faller igenom hos oss och vi hade banans gigant i Lambert. De hade Lebedevs (Andzejs) som bara tappat en poäng inför sista. 5-1 mot honom och Kim Nilsson är vasst. Jag tycker hela gänget har bra go och vi peppar varandra. Jag behöver inte säga så mycket, utan de är fokuserade och gör det metodiskt. Det är alltid lättare.

"Inte lätt att vinna här"

Segern gör att Västervik övertar serieledningen från det tidigare obesegrade Smederna.

– Det är inte lätt att vinna här. Jag kan räkna på en hand när man åkt till Eskilstuna och vunnit när det varit rättvisa förhållanden. Det är ett styrkebevis och en bra värdemätare, men det är långt kvar. Det är inte slutspel och man ska vara ödmjuk. Det var ingen final i dag.

Trots att Västervik föll klart i reservkampen lyckades man alltså lösa det viktigaste av allt.

– Villads (Nagel) hade en tuff kväll, men det är små marginaler.

Jacob Thorssell och Victor Palovaara körde in fem respektive tre poäng som ordinarie.

– Det var lite starter och sådär. Hade Jacob bara kommit loss kunde det ha blivit något helt annat. Men det är tufft också, det är ett duktigt lag vi möter. Victor åker ordinarie och har bud på någon femetta. Han har gått framåt och kommer bli en viktig pjäs. Han har kapacitet och jag tycker han har tagit steg i år och tuffat till sig. Jag är väldigt nöjd med honom. Jag lägger mycket tid på de här killarna och att prata med dem. Det är det som kommer fälla avgörandet i slutändan. Det är plats två, fyra och reserverna som avgör hur fin medalj man får. Det här stod och vägde och var böljande hela vägen. Det ska vara så här när ettan och tvåan möts.