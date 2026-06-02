02 juni 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

FEMETTA I SISTA FRÄLSTE VÄSTERVIK I FINALREPRISEN

Västervik Speedway övertog serieledningen i Bauhausligan. Foto: Bildbyrån

FEMETTA I SISTA FRÄLSTE VÄSTERVIK I FINALREPRISEN

SPEEDWAY 02 juni 2026 21.03

Det var repris på finalen i höstas. Då visade Västervik styrka, vann det sista heatet med 5-1 och tog hem matchen mot Smederna med 46-44.

Annons:

Efter två inledande oavgjorda heat tog Västervik ett litet kommando i det tredje. Rasmus Jensen och Victor Palovaara tog en fyrtvåa mot Kim Nilsson och Joel Andersson. Hemmalaget svarade dock direkt och tog en femetta.

Fyra heat in på finalreprisen från i höstas var ställningen alltså 13-11 till Smederna. Det här skulle också komma att bli en jämn speedwaykväll i Eskilstuna. Lagen turades om att vara i ledning, men när det var dags för den långa pausen efter nio heat ledde Västervik med minsta möjliga marginal, 28-26. 

Detta efter en femetta signerad brittduon Robert Lambert och Tom Brennan.

Avgjorde i sista heatet

Västervik utökade sedan ledningen i det elfte heatet när Rasmus Jensen i par med Tom Brennan tog en ny femetta. Västervik hade då 35-31.

Smederna lyckades vända runt matchen och tog en tung femetta i det 14:e heatet. Då ledde Smederna med 43-41 inför nomineringsheatet. Mikael Teurnberg gick på Rasmus Jensen och Robert Lambert samtidigt som hemmalaget satsade sina kort på Andzejs Lebedevs och Kim Nilsson. 

Jensen och Lambert löste en femetta efter stark körning och därmed vann Västervik matchen med 46-44.

Smederna vann reservkampen med 12-6, men det hjälpte alltså inte mot den regerande svenska mästaren i kväll. Nu övertar Västervik serieledningen i Bauhausligan.

Kommentarer från lagledare Mikael Teurnberg kommer om en stund.

Fakta

Individuella poäng:

Robert Lambert 13+2 (5 heat), Tom Brennan 7+2 (4), Rasmus Jensen 12 (5), Victor Palovaara 3 (4), Jacob Thorssell 5 (4), Anton Karlsson 2+2 (4), Villads Nagel 4 (4).

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Tabellservice

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Relaterade inlägg

Västerviksföraren nyopererad: "Varit en mentalt tuff vecka"
Västervik bröt trenden: "Helnöjd med allt i kväll"
Västerviks starka lagbygge blir ännu starkare – han förlänger sitt kontrakt
Stark vändning av Västervik: "Kan räkna det på en hand"
Kommunalrådet och Målillabon om beskedet: "Sorgligt ögonblick"

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt