FEMETTA I SISTA FRÄLSTE VÄSTERVIK I FINALREPRISEN

Det var repris på finalen i höstas. Då visade Västervik styrka, vann det sista heatet med 5-1 och tog hem matchen mot Smederna med 46-44.

Efter två inledande oavgjorda heat tog Västervik ett litet kommando i det tredje. Rasmus Jensen och Victor Palovaara tog en fyrtvåa mot Kim Nilsson och Joel Andersson. Hemmalaget svarade dock direkt och tog en femetta.

Fyra heat in på finalreprisen från i höstas var ställningen alltså 13-11 till Smederna. Det här skulle också komma att bli en jämn speedwaykväll i Eskilstuna. Lagen turades om att vara i ledning, men när det var dags för den långa pausen efter nio heat ledde Västervik med minsta möjliga marginal, 28-26.

Detta efter en femetta signerad brittduon Robert Lambert och Tom Brennan.

Avgjorde i sista heatet

Västervik utökade sedan ledningen i det elfte heatet när Rasmus Jensen i par med Tom Brennan tog en ny femetta. Västervik hade då 35-31.

Smederna lyckades vända runt matchen och tog en tung femetta i det 14:e heatet. Då ledde Smederna med 43-41 inför nomineringsheatet. Mikael Teurnberg gick på Rasmus Jensen och Robert Lambert samtidigt som hemmalaget satsade sina kort på Andzejs Lebedevs och Kim Nilsson.

Jensen och Lambert löste en femetta efter stark körning och därmed vann Västervik matchen med 46-44.

Smederna vann reservkampen med 12-6, men det hjälpte alltså inte mot den regerande svenska mästaren i kväll. Nu övertar Västervik serieledningen i Bauhausligan.

Kommentarer från lagledare Mikael Teurnberg kommer om en stund.