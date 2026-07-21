Backen Eric Norin är en av många spännande värvningar till allsvenska nykomlingen Visby/Roma. Han ansluter, precis som Giorgi Estephan, från Kalmar HC. Foto: Bildbyrån

Visby/Roma rustar rejält inför nykomlingssäsongen i Hockeyallsvenskan. Flera spännande nyförvärv har anslutit till truppen, däribland två spelare från Kalmar HC.

Visby/Roma är nykomling i Hockeyallsvenskan efter att ha svarat för en lika sensationell som imponerande uppflyttningsresa genom Hockeyettans slutspel i vårdagarna.

Det lagbygge som sportchefen André Lundholm just nu håller på och sätter ihop ser minst sagt intressant ut.

Det började med att Jens Gustafsson anslöt som ny huvudtränare i slutet av april och har fortsatt med en lång rad spännande spelarrekryteringar.

Nyförvärv som sticker ut och är beprövade på allsvensk nivå är Juho Liuksiala (skridskostark forward från Nybro Vikings), Joona Voutilainen (Björklövens tidigare målvakt som testade lyckan i norska Vålerenga i fjol) och Sebastian Fakt (center med 338 allsvenska matcher på sitt cv). Andra spännande värvningar är Andreas Dahl från Norges mest framgångsrika lag Storhamar och NHL-draftade backen Janne Peltonen som ansluter från Kärpät i finska Liiga.

Två värvningar från Kalmar HC

Truppen har även förstärkts med två spelare som representerade Kalmar HC förra säsongen. Det handlar om backen Eric Norin och centern Giorgi Estephan.

Eric Norin är en stabil tvåvägsback med en gedigen meritlista som innefattar spel i Sveriges två toppligor och Finlands toppliga.

"Eric är en spelare med precis den erfarenhet vi har letat efter. Han vet vad som krävs för att prestera i Hockeyallsvenskan och kommer att bidra både på isen och i omklädningsrummet", säger sportchef André Lundholm i ett pressmeddelande.

Visby/Roma skriver att Giorgi Estephan förstärker laget med spets och rutin inför premiärsäsongen i Hockeyallsvenskan och att han klev fram i viktiga skeden i Kalmar under förra säsongens slutspel.

"Giorgio är en skicklig och erfaren center som visade sin kvalitet under avslutningen av den förra säsongen. Vi får in en poängstark center med hög offensiv kapacitet och en spelare som vi förväntar oss ska vara med och leda vårt lag", säger sportchef André Lundholm.

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VH-bekanting ryktas vara klar

Joakim Thelin, forwarden som bidrog till IK Oskarshamns historiska SHL-avancemang 18/19, stannade kvar i ytterligare tre säsonger och har testat lyckan i Europa med spel i både Slovakien och Danmark, är också klar.



Ytterligare en spelare som uppges vara klar, enligt Expressens uppgifter, och som än så länge inte presenterats är Karl Johansson, backen som representerade Vimmerby i en säsong i mitten på 10-talet och närmast kommer från fyra säsonger i Östersunds IK.

Lucas Jidenius, forwarden som spelade i Vimmerby säsongen 2021/22, blir Gotlandsklubben trogen och är klar för sin fjärde raka säsong.

Hans Särkijärvi, den 69-årige tränarprofilen som har varit verksam i Visby/Roma sedan 2018, hoppade in i båset vid och ledde klubben hela vägen upp i Hockeyallsvenskan, kliver in i rollen som assisterande tränare till Jens Gustafsson kommande säsong.