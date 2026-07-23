MAN OCH KVINNA DÖMS FÖR FLERA NARKOTIKABROTT

En man från Hultsfreds kommun och en kvinna från Vimmerby kommun döms av Kalmar Tingsrätt till skyddstillsyn för flera narkotikabrott. Däremot frias de för en misshandel på Hultsfreds järnvägsstation i början av 2025. Även en man som köpt narkotika av dem döms för flera fal lav ringa narkotikabrott. Foto: MostPhotos

En lång härva av brott som involverar narkotikabrott och en misshandel på järnvägsstationen i Hultsfred har nu lett till domar. En man och en kvinna hemmahörande i Hultsfreds respektive Vimmerby kommun döms av Kalmar tingsrätt för ett flertal narkotikabrott. Däremot frias de för misshandeln.

Åklagaren har åtalat mannen från Hultsfred för totalt åtta fall av narkotikabrott och en misshandel. Kvinnan stod åtalad för två fall av narkotikabrott och en misshandel.

Mannen och kvinnan har uppgett att de tidigare var ett par men har fortsatt att umgås efter att förhållandet tagit slut.

Frias från misshandelsåtalet

Misshandeln på järnvägsstationen involverade de två och en annan man och skedde den 10 januari 2025. Rätten noterade att parternas historier skilde sig åt och att övervakningsfilm från platsen inte kunde ge tydligare svar om händelsen. Mannen som gjorde anmälan hade också eventuella tidigare skador från en olycka med en elsparkcykel som försvårade bevisläget om vilka skador som uppstod under bråket.

Därför valde rätten att fria de båda från åtalet om misshandel och målsägandes begäran om skadestånd avslogs.

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Flera fall av narkotikabrott

Vad gäller narkotikabrotten så erkänner de båda att de innehaft narkotika men bestrider att de haft uppsåt att sälja den.

Den första delen handlar om försäljning som pågick mellan 16 december 2025 till 19 mars i år. Där döms mannen för sju fall av narkotikabrott och kvinna för ett fall.

Det sista narkotikabrottet ska ha inträffat den 23 mars i år. Polisen stoppade mannen på resecenteum i Hultsfred och fann narkotika i hans väska. Vid husrannsakan i lägenheten påträffades kvinnan utanför med en påse narkotika. I bostaden fann man mer droger i emballage samt 500-kronorssedlar som beslagtogs.

Man beslutade därpå att göra husrannsakan i kvinnans bostad på en ort i Vimmerby kommun och fann även där narkotika.

De båda har i förhör berättat att delar av drogerna, som den påträffade cannabisen och tramadolen, var för eget bruk medan kokainet skulle vara till kompisar. Amfetaminet skulle mannen lämna tillbaka då han inte mådde bra av det.

Pengarna förklarade han med att han använder dem i affären.

Döms till skyddstillsyn

Kalmar tingsrätt dömer de båda till skyddstillsyn. Mannen som redan tidigare har skyddstillsyn från ett tidigare brott ska även genomgå behandling för sitt drogmissbruk. Åklagarens begäran om utvisning av mannen avslogs.

De pengar och kontanter som beslagtagits förverkas då de enligt domen förtjänats genom brottslig verksamhet. Runt 23 500 kronor har beslagtagits. Både mannen och kvinna ska betala 1000 kronor var till Brottsofferfonden.

Dessutom dömdes den man från en mindre ort Hultsfreds kommun som köpt narkotika av de två. Han fälldes för sju fall av ringa narkotikabrott. Han har förnekat brott men rätten gick på åklagarens linje och i bevisningen ingick mobilkonversationer om köp. Mannen själv hävdar att det handlade om köp av cigaretter från Polen.

Rätten dömde honom till 100 dagsböter om 80 kronor, totalt 8000 kronor. Utöver detta ska han betala 1000 till Brottsofferfonden.