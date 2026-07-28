Simning, cykling och löpning – Storebro återupptar klassisk tävling

Simning blir en del i Storebro IF:s triathlon som arrangeras den 22 augusti. Bilden är en genrebild. Foto: Bildbyrån

På 80-talet fanns "Storebroklassikern". Nu återupptar Storebro IF detta i ny tappning. Den 22 augusti är det dags för ett motionstriathlon. – Ett 50-tal deltagare vore fantastiskt, säger ordförande Andreas Linder.

Simma 400 meter i Storebrodammen, cykla 1,8 mil i blandad terräng och springa fyra kilometer runt naturstigen kring Bruksvallen. Kan det vara något?

Tja, Storebro IF återupptar nu en satsning som varit vilande sedan 80-talet.

– På 80-talet fanns Storebroklassikern och nu tar vi upp det igen med ett motionstriathlon. Förste man i mål vinner och man gör det helt efter sina egna förutsättningar, säger Andreas Linder, ordförande i Storebro IF.

Att det inte rör sig om någon elittävling är viktigt att betona.

– Det är ett nytt grepp vi testar och det är med just motionstanken. Utifrån sina egna förutsättningar ställer man upp och tävlar.

Tankarna har funnits ett tag

Den 22 augusti är det dags för tävlingen.

– Vi har precis öppnat upp det här och lagt ut på våra sociala medier. Det är ett nytt event som vi inte gjort innan, men nu vill vi lyfta upp det lite.

Tankarna på ett motionstriathlon har funnits med ett tag.

– Det har legat och puttrat i något år. Vi har haft samtal med Storebro Sport Club eftersom löpning och cykling är åt deras håll, men nu ska vi göra det här och vi hoppas att det blir en kul grej för många. Det blir geografiskt utspritt över hela samhället och det gör att vi engagerar mycket mer än bara på Bruksvallen.

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"Ett 50-tal vore fantastiskt"

Storebro IF själva står alltså värd för evenemanget, men hur många som kan komma att delta är ännu oklart.

– Vi har inte ens spekulerat i hur många vi kan hantera, men jag har väldigt svårt att se att vi skulle nå ett tag. Ett 50-tal vore fantastiskt, det vore helt otroligt. Blir det 20 första året vore det jätteroligt. Där börjar vi.

Som ni förstår är inte avsikten att det blir en engångssatsning.

– Om det funkar, är roligt och ger något så vill vi bygga vidare. Det hoppas vi verkligen på.