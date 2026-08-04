JUST NU: NY SEGER FÖR DACKARNA – KLART FÖR SLUTSPEL

Tomas H Jonasson imponerade rejält när Dackarna vann mot Vargarna och blev klart för SM-slutspel. Foto: Arkivbild

Vägen dit har inte varit spikrak, men nu är man ändå där. Med en omgång kvar att köra står det klart att Dackarna är ett av sex slutspelslag. Detta efter att laget i kväll vann borta mot Vargarna.

Ganska tidigt under kvällen stod det klart att Dackarna inte ens skulle behöva vinna sin match, för samtidigt körde Lejonen fullständigt över det enda lag som kunde hota Dackarna om sjätteplatsen, Rospiggarna. Efter sju heat i matchen i Hallstavik ledde Lejonen med förkrossande 34-8, efter bland annat sex femettor.

Men Dackarna gjorde sitt, och när Andreas Lyager vann det elfte heatet stod det klart att bonuspoängen var i hamn och därmed biljetten till SM-slutspelet klar. I heatet efter säkrade reservduon Avon van Dyck och Thomas H Jonasson även segern i matchen genom att köra hem Dackarnas fjärde femetta för kvällen. Segersiffrorna skrevs till slut till 50-40 i Dackarnas favör.

Jonasson glänste

Liksom under måndagens segermatch fanns det många glädjeämnen i kväll. Det största av dem alla får man nog ändå säga att Thomas H Jonasson var. 10+1 på de fyra heat han tog sig i mål (hamnade i luftstaketet i ett), och riktigt snabb på banan – han kan bli en joker i slutspelet. Även den andre reserven, Avon van Dyck, imponerade och visade vilka kliv han har tagit den här säsongen.

Här kan du läsa hur vi liverapporterade matchen, heat för heat.

Mer om matchen på sajten senare i kväll.