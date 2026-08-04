DUBBLA FEMETTOR – DÅ SÄKRADE VÄSTERVIK ANDRAPLATSEN

Västervik körde ifrån Indianerna i slutet och är nu klar tvåa i tabellen. Foto: Hans Lindqvist

Det blev en perfekt vecka för Västerviks Speedway. Först fick man hjälp av rivalen Dackarna igår och idag var det Västerviks tur att besegra Indianerna.

Kumlas stolthet gjorde en otroligt blek figur i Målilla igår och förlorade den matchen med 55-35. I dag hade man klart bättre fart på grejerna och Västervik fick bita i för att kunna avgöra matchen.

Inför de sista heaten var det nästan helt jämnt, 40-38 till hemmalaget. Då ryckte Västervik till sig två raka femettor och lämnade arenan med hela 50-40 och en säkrad andraplats i tabellen.

Formstarka duon Robert Lambert och Rohan Tungate har växt fram till ett sylvasst vapen för Mikael Teurnberg. Tillsammans fixade stjärnorna de två sista femettorna med Tungate som etta i heat 14 och Lambert som etta i heat 15.

Karlsson fortsätter imponera

Sett över hela matchen var de också hemmalaget skickligaste med Lambert på 10+1 och Tungate på 12+1. Överlag var det väldigt jämnt i Västervik där i stort sett alla plockade på sig en skaplig mängd poäng. Jacob Thorsell körde in 8, Villads Nagel 7, Grezegorz Zengota 6 och Anton Karlsson 6.

Värt att notera är att Karlsson fortsätter visa stark form och plockade två heatsegrar ikväll. Kollegan på reservplatserna, Noel Wahlquist hade det lite tyngre och fick nöja sig med en poäng på sina fyra heat.

I och med segern är Västervik klar tvåa i serien och får därmed välja motstånd i kvartsfinalen.

Artikeln kommer att kompletteras med kommentarer från Mikael Teurnberg så fort det går. Tabellen finns här.