Morgan om slutspelet och riders-draget: "Det här ser intressant ut"

55-35 hemma mot Indianerna i går. 50-40 borta mot Vargarna i dag. Dackarna har börjat växla upp inför det slutspel som laget nu är klart för. – Vi visar bra inställning på en svår bana. Det här ser intressant ut, säger Dackarnas lagledare Morgan Andersson.

Det återstår en match i grundserien av landets högsta speedwayliga. Efter kvällens bortaseger mot Vargarna i Norrköping kan tabellfemman Dackarna börja blicka fram emot den första kvartsfinalen som kommer att köras hemma i Målilla den 18 augusti. Det är ännu lite tidigt att spekulera om vilken motståndaren blir, och att försöka få Morgan Andersson att göra det är helt lönlöst.

– Nej nej, det kan jag inte gå omkring och tänka på. Det ligger inte i våra händer, vilket i och för sig kan vara ganska skönt. Vi sitter i baksätet och tar det som bjuds, och jag tror inte att lagen där uppe som ska göra valen har det helt enkelt. Nej, jag tycker att det här ser intressant ut, säger han.

– Men inann kvartsfinalen har vi nästa tisdags hemmamatch mot Rospiggarna att tänka på. Det är viktigt att göra det bra där och att komma in i slutspelet med ett fint flow. Jag hoppas också att Bastian Pedersen kan vara redo till den matchen. Det vore perfekt att få in honom i laget innan slutspelet.

"Unik i Europa"

De två senaste dagarna har varit angenäma på jobbet för Morgan Andersson. Visst imponerade storsegern mot Indianerna i går, men frågan är om inte kvällens insats på hopplöst krångliga Kråkvilan i Norrköping i många delar toppar gårdagens.

– Det är aldrig lätt att komma hit. Ingen av våra grabbar är vana vid att köra på en sådan här bana, samtidigt som Vargarna har förare som har speciella motorer som de bara använder här.

– Banan i Norrköping är i det närmaste unik i Europa, du hittar knappt den sorten ens i England längre. Det är så tajt och svänger i stort sett hela tiden, men vi gör det bra. Vi har bra inställning till uppgiften, killarna jobbar för varandra och vi håller oss borta från nollpoängarna, säger Morgan Andersson.

Annons:

"Får tid att kyla ner sig"

Liksom många av oss andra imponerades Morgan av Tomas H Jonasson. Reserven tog 10+1 poäng på de fyra heat han tog sig i mål.

– Tomas var otroligt het. Han har varit rejält påslagen i ett par dagar nu så det passar nog honom bra med lite vila och tid att kyla ned sig, säger Morgan och skrattar.

– Men det är många som ska berömmas i kväll, ja alla. Timo hade det svårt från start men gjorde det bra på banan, danskarna och Artem är inte alls förtjusta i banan men gör absolut jobbet, Avon var vass och fick det att lossna när Lyager var där och hjälpte honom lite i depån. Andreas Lyager var precis lika bra som han har varit hela tiden sedan han kom till oss. Han är oerhört nyttig både på och vid sidan av banan, tränar stenhårt, har ett bra team runtomkring sig och kommer alltid väl förberedd och med bra maskinmaterial, säger Dackarnas lagledare.

Och hur var det då med Jakub Krawczyk, som Dackarna strax innan matchstart meddelade att man skulle köra riders replacement för?

– Vi har två ridersmöjligheter under en säsong och utnyttjade den andra i dag. Det var inget fel på Krawczyk, men det hade aldrig gått med honom på den här banan. Han var aldrig aktuell, men jag såg ingen anledning att bjuda på den informationen i förväg, säger Morgan Andersson.