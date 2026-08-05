Teurnberg sken som en sol – "Den bästa siffran i Sverige i år"

Västervik körde ifrån Indianerna i slutet och är nu klar tvåa i tabellen. Foto: Hans Lindqvist

Det blev en perfekt vecka för Västerviks Speedway. Först fick man hjälp av rivalen Dackarna igår och idag var det Västerviks tur att besegra Indianerna.

Kumlas stolthet gjorde en otroligt blek figur i Målilla igår och förlorade den matchen med 55-35. I dag hade man klart bättre fart på grejerna och Västervik fick bita i för att kunna avgöra matchen.

Inför de sista heaten var det nästan helt jämnt, 40-38 till hemmalaget. Då ryckte Västervik till sig två raka femettor och lämnade arenan med hela 50-40 och en säkrad andraplats i tabellen.

Formstarka duon Robert Lambert och Rohan Tungate har växt fram till ett sylvasst vapen för Mikael Teurnberg. Tillsammans fixade stjärnorna de två sista femettorna med Tungate som etta i heat 14 och Lambert som etta i heat 15.

Karlsson fortsätter imponera

Sett över hela matchen var de också hemmalaget skickligaste med Lambert på 10+1 och Tungate på 12+1. Överlag var det väldigt jämnt i Västervik där i stort sett alla plockade på sig en skaplig mängd poäng. Jacob Thorsell körde in 8, Villads Nagel 7, Grezegorz Zengota 6 och Anton Karlsson 6.

Värt att notera är att Karlsson fortsätter visa stark form och plockade två heatsegrar ikväll. Kollegan på reservplatserna, Noel Wahlquist hade det lite tyngre och fick nöja sig med en poäng på sina fyra heat.

I och med segern är Västervik klar tvåa i serien och får därmed välja motstånd i kvartsfinalen.

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Hyllar publiksiffran

Lagledaren Mikael Teurnberg var helnöjd med kvällen och inte minst publiksiffran. Cirka 4 600 kom till solskenet på Hejla Arena.

– Det är den bästa siffran i Sverige i år om man tar bort gratismatcher. Det är väldigt bra. Vi har haft lite otur med vädret innan, så det var skönt att se. Det var en bra match också, skönt att vinna och en jämn match med bra speedway. Det är fint att få avgöra med två raka femettor.

Teurnberg gillade jämnheten i sitt lag.

– Jag tycker att alla tar viktiga poäng, jag tar med mig jämnheten och våra stjärnor kliver fram. Robert visar styrka när det behövs, Tungate kör fantastiskt och visar ett enormt självförtroende. Zengota kommer in i det mer och mer, Anton går från klarhet till klarhet trots en vådlig krasch. Jacob gör en bra match med.

"För tidigt att prata så"

Teurnberg har nu en vecka på sig att fundera på sitt kvartsfinalval.

– Det är skönt att andraplatsen är säkrad, vi kan köra i Motala avslappnat och det gäller att få in den där känslan. Jag vill åka med lika lag på slutet, men vi har en bra balans i laget och har gjort det bra på slutet.

Vad ger du er för guldchanser?

– Det är för tidigt att prata så, nu har vi ögonen på kvartsfinalen och vi får se vilka vi får möta. Vi kommer börja borta och det är en match i taget som gäller.

Är det en fördel att välja motstånd?

– Ja, vi får fundera lite och får se vad Smederna väljer till att börja med. Lejonen kan bli trea med.

Är du sugen på Dackarna?

– Sugen och sugen, alla lag är ju bra och jag har inte tänkt på det än. Jag ska prata lite med killarna också.

Tabellen finns här.