Tennisklubbens nya satsning – bollrace med tusen (!) bollar

VTK satsar på ett nytt evenemang till hösten, som ska stärka ungdomsverksamheten. Foto: Pressbild

Vimmerby Tennisklubb satsar på ett nytt evenemang till hösten. Den 12 september är det dags för vad man själva beskriver som ett fartfyllt, spektakulärt och publikvänligt evenemang.

Den lördagen blir det nämligen ett bollrace. Hela tusen numrerade bollar släpps och rullar nedför en bana i Sparbanksbacken, alltså på Kyrkogårdsgatan, och det är först i mål som vinner.

Priser utlovas som resor från Nilsbuss, entrébiljetter till Astrid Lindgrens Värld, biltvättar hos Skobes och spa på Vimmerby Stadshotell, bastu på Vimmerby Camping och pizza. Det blir även tennisrelaterade priser, prova på, träning, speltider, bollar med mera.

Vimmerby Sparbank kommer ha fina erbjudanden och bjuda på korv. Evenemanget beskrivs kombinera spänning, gemenskap och välgörenhet.

"En festlig dag"

Lotten man köper motsvarar en numrerad boll i "Bollracet" och man har chans att vinna fina priser, samtidigt som det bidrar till klubbens ungdomsverksamhet. Bollarna säljs av Vimmerby Tennisklubb och finns även att köpa på plats 12 september.

– Det här är ett roligt sätt att engagera både medlemmar och allmänhet. Vi vill skapa en festlig dag där alla kan delta, ha kul och samtidigt stötta vår satsning på barn och ungdomar, säger Malin Hamlin i Vimmerby Tennisklubb.

En speaker kommer att kommentera racet i realtid och det kombineras med musik och en dramatisk nedräkning inför starten. Publiken kan följa bollarna live hela vägen ned mot mållinjen.

Vimmerby Tennisklubb med 400 medlemmar varav 120 aktiva barn och ungdomar som tränar.