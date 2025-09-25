Om ett år kan Sverige få en handlingskraftig regering

Under de tre år som Ulf Kristersson har styrt med hjälp av Sverigedemokraterna så har Sverige blivit fattigare och farligare. Livsmedelspriserna har ökat med över 30 procent jämfört med före kostnadskrisen. En familj med två barn kan idag tvingas betala mer än 30 000 kronor mer för sin mat. Den breda inflationen har ökat med 20 procent sedan januari 2022. Det innebär att alla som jobbar har fått se tio års reallöneökningar försvinna. Samtidigt skenar arbetslösheten. 100 000 fler är arbetslösa än innan SD-regeringen tillträdde. Sverige har nu den tredje högsta arbetslösheten i EU. Vi blir alla fattigare när färre jobbar.

De som fått klä skott för kostnadskrisen är hårt arbetande familjer. Svenska folkets skulder hos Kronofogden har ökat med 36 procent sedan 2022. 2024 ökade skulderna med 52 miljoner om dagen. Även antalet skuldsatta ökar. Tre av tio ensamstående föräldrar med låga inkomster har haft svårigheter med att äta sig mätta enligt föreningen Majblomman. Sverige blir fattigare.

*

Sverige blir också farligare. Antalet skjutningar ligger kvar på fortsatt höga, och oacceptabla, nivåer. Samtidigt har antalet sprängningar skjutit i höjden. Våldsverkare och offer blir också allt yngre. Gängkriminaliteten kryper ned i åldrarna och det gäller inte minst det allra grövsta våldet.

Världen har förändrats. Säkerhetsläget är allvarligt och den globala ekonomin är i gungning. Samtidigt går Sverige i fel riktning. Aldrig förr har det varit så viktigt att regeringen är handlingskraftig och klarar av att fatta de beslut som krävs. Att den kan styra och inte låter sig styras. För att kunna vända utvecklingen. Men Sverige leds nu av en regering som präglas av svagt ledarskap, obeslutsamhet och en oförmåga att samla landet. Som inte lyckas ta kontroll över samhällsutvecklingen.

*

Nästa år går vi socialdemokrater till val på att byta ut regeringen. Vi gör det som ett förändrat parti. Vi är i dag ett rakare och mer handlingskraftigt parti. Med en mer framtidsinriktad syn på vad Sverige ska leva av ekonomiskt, både för tillväxten och för att förbättra vanligt folks ekonomi. Med högre ambitioner för vården och skolan. Med en ny kriminalpolitik, stram inställning kring migrationen och hårdare åtgärder mot de marknadsmisslyckanden som präglar stora delar av samhället. I en orolig tid står vi redo att vända utvecklingen för vårt land, något SD-regeringen misslyckats med.

Lena Hallengren, riksdagsledamot (S)

Tomas Kronståhl, riksdagsledamot (S)

Laila Naraghi, riksdagsledamot (S)