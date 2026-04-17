KLART: Han blir ny sjukhuschef i Västervik

Region Kalmar har utsett en ny sjukhuschef i Västervik. Det blir ett bekant ansikte som får förtroendet. Johan Liliequist har nämligen arbetat på sjukhuset i hela 26 år.

Han är överläkare i ortopedi i grunden och har jobbat på sjukhuset i 26 år. Sedan 2018 har han varit verksamhetschef på ortopeden, men nu väntar alltså rollen som chef för hela sjukhuset.

– Jag ser verkligen fram emot att få leda Västerviks sjukhus i en tid som rymmer både utmaningar och stora möjligheter. Det finns en stark kompetens och ett stort engagemang på sjukhuset. Tillsammans med våra medarbetare i regionen ska vi fortsätta utveckla verksamheten för att möta framtidens behov, säger han i ett pressmeddelande.

Den tidigare chefen i Västervik, Sibylle Loo, kommer att ta samma uppdrag i Kalmar.

– Jag är glad att vi nu har en ny sjukhuschef på plats. Johan har stor erfarenhet av strategiskt arbete och utvecklingsfrågor. Med en stark lokal förankring tar han nu över uppdraget att leda sjukhuset framåt, säger Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Kalmar län.