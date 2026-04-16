Polisen hittade A-traktorförare som smet från parkeringsskada

Anmälningar gällande smitning från parkeringsskada läggs ofta ner till följd av bristande bevisläge. Nu kan polisen i Vimmerby vara på väg att lösa ett sådant fall.

Det var strax efter klockan 17 på onsdagen som en person i allmänheten såg en A-traktor backa in i en bil som parkerad utanför Ica Supermarket i Vimmerby. Det blev bucklor bak på bilen och A-traktorföraren gav sig sedan iväg från platsen.

– Vittnet ringde till polisen och en patrull fanns i närheten, kallades ut och kunde hitta aktuell A-traktor. Det fanns väldigt specifika kännetecken på just den här A-traktorn som gjorde att det var enkelt att hitta den, säger Hampus Haag vid polisen i Vimmerby.

En tonårstjej från Vimmerby kommun är numera misstänkt för smitning från parkeringsskada.