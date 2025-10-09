DEBATT: Logopeder behövs i primärvården

Att leva med afasi handlar om en ständig kamp för delaktighet. För att bryta isolationen och ge fler personer med afasi ett aktivt liv krävs det att språklig rehabilitering är lättillgänglig. Därför behövs fler logopeder i primärvården.

En av tre som överlever en stroke får afasi, det innebär att i Sverige får cirka 8 000 personer afasi årligen. Afasi är ett allvarligt kommunikationshinder som innebär stora problem att tala, använda språket, förstå samt läsa och skriva. Forskning visar att 50-70 procent av alla som får afasi även drabbas av depression.

Rehabilitering vid afasi är mångårig, ofta livslång. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer för stroke och afasi skall rehabilitering vara intensiv, ske minst fyra timmar i veckan under återkommande perioder. Logoped är den yrkesgrupp som har kunskap om och behandlar afasi. Logopeden ger språklig rehabilitering och stödjer psykosocialt. Återkommande rehabilitering med logoped är livsviktig för att skapa möjligheter till delaktighet i samhälle och vardagsliv, samt förebygga risk för suicid.

*

Personer med afasi möter en mycket ojämn rehabilitering beroende på var i landet de bor. Logopeder behövs inom primärvården för att få till en långsiktig och närliggande rehabilitering. I stora delar av landet upphör den logopediska behandlingen efter utskrivning från sjukhuset. Det innebär att många personer med afasi i praktiken lämnas åt sitt öde, utan den kontinuerliga språkliga träning de behöver för att förbättra sin kommunikationsförmåga. Ansvaret övergår till kommunernas primärvård – men där saknas ofta logopeder i vårdteamen, vilket gör att den livsviktiga rehabiliteringen uteblir.

Vi kräver att:

● Fler logopeder anställs i primärvården. Sjukhuset ger akutinsatser och primärvården tar sedan över med långsiktigt stöd inom reformen God och nära vård.

● Evidensbaserad och individanpassad rehabilitering skall erbjudas enskilt och i grupp.

● Digital rehabilitering med logoped byggs ut i glesbygd.

Eva-Lena Fungmark, ordförande Afasiföreningen i Kalmar län

Lilian Larsson, Förbundsordförande Afasiförbundet

Kerstin Wiström, Förbundsordförande Logopedförbundet