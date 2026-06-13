DEBATT: Låt kvinnor i Kalmar län välja gynekolog

Ingen kvinna ska behöva ställa livet på paus för att vården inte fungerar.

Ändå är det precis det som händer i Kalmar län i dag. Kvinnor med smärta, kraftiga blödningar, endometrios, klimakteriebesvär eller oroande symptom tvingas vänta månader på hjälp. Köerna till kvinnosjukvården tillhör de längsta i Sverige och många kvinnor får inte vård inom den tid som lagen kräver.

Samtidigt har de privata gynekologimottagningarna i Kalmar och Oskarshamn stängt. Kvar finns färre alternativ, längre köer och sämre möjligheter för kvinnor att själva välja sin vård. Skillnaderna riskerar dessutom att öka mellan kvinnor som bor nära något av länets tre sjukhus och kvinnor som bor i mindre orter runt om i Kalmar län.

Det är inte värdigt.

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För den som har pengar på sparkontot finns fortfarande en möjlighet: att resa till andra delar av landet och betala privat för att få hjälp snabbare. Men vård ska inte avgöras av plånboken. Rätten att välja gynekolog ska gälla alla kvinnor, inte bara dem som har råd.

Därför presenterar vi Moderaternas första vallöfte i Region Kalmar län: att införa rätten att välja gynekolog inom den offentligt finansierade vården.

Vi vill öppna för fler vårdgivare inom gynekologin genom vårdval eller upphandling. Patientavgiften ska vara densamma som i övriga sjukvården. Skillnaden är att fler aktörer kan hjälpa fler kvinnor snabbare. Det handlar om att bygga en modern kvinnosjukvård där patientens behov står i centrum, inte systemets begränsningar.

För oss handlar detta om både tillgänglighet och trygghet.

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Gynekologisk vård är bland den mest privata vård som finns. Många kvinnor drar sig redan i dag för att söka hjälp eftersom situationen kan kännas utlämnande och obekväm. Då måste man också kunna känna trygghet och förtroende för den man möter.

I dag kan du välja tandläkare, optiker och i många fall hälsocentral. Men när det gäller gynekologisk vård förväntas kvinnor nöja sig med det alternativ som råkar finnas. Det är orimligt. Valfrihet och trygghet måste också gälla kvinnors hälsa.

Kvinnosjukvården har under lång tid varit eftersatt i svensk sjukvård. För många kvinnor innebär det långa väntetider, bristande kontinuitet och svårigheter att få rätt hjälp i tid. Det duger inte att kvinnors hälsa gång på gång hamnar längre ned på prioriteringslistan.

Det här är inte små problem. Det påverkar livskvalitet, psykisk hälsa, relationer och möjligheten att arbeta och studera.

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Den styrande majoriteten, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet, i Region Kalmar län säger nej till fler vårdgivare inom gynekologin. Man hänvisar i stället till att delar av vården ska flyttas till hälsocentralerna. Men det löser inte bristen på specialistvård och det löser inte kvinnors behov av trygghet, kontinuitet och valfrihet.

Vi tycker att kvinnors hälsa förtjänar bättre än så.

Hade vi moderater styrt regionen hade vi vänt på varenda sten för att stärka kvinnors tillgång till gynekologisk vård. För när politiken säger nej till fler vårdgivare säger man också nej till fler möjligheter för kvinnor att få hjälp i tid.

Vi tänker fortsätta driva frågan. Därför att kvinnors hälsa måste tas på större allvar.

För Moderaternas i Region Kalmar län.

Malin Sjölander

Emma Lilliehorn

Monica Ljungdahl

Eila Medin

Charlotte Carlgren

Marianne Vifell Waters

Maria Nordensten