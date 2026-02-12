REPLIK: När politiken gjorde kärnkraft olönsam och skyllde på marknaden

Det blir närmast skrattretande när Socialdemokraterna talar om ”ansvarsfull energipolitik”. För den som är insatt i svensk energipolitik är det redan där uppenbart att argumentationen kommer att bli verklighetsfrånvänd.

Samma parti som varit med och monterat ned ett av världens mest stabila elsystem försöker nu framställa sig som garant för ansvar och långsiktighet. Det är förbi pinsamt.

Socialdemokraten och LO-representanten Rasmus Nyberg beskriver Oskarshamn som en viktig plats för Sveriges elförsörjning i dåtid. Det är ett märkligt resonemang. Oskarshamn är fortfarande högst relevant. Reaktor O3 är än i dag Sveriges största kärnkraftsreaktor, och anläggningen är fortsatt ett centrum för kompetens, forskning och framtida energiteknisk utveckling. Att försöka placera Oskarshamns betydelse i historien snarare än i nuet är ett sätt att skriva bort konsekvenserna av den politik som faktiskt bedrivits.

*

Vidare påstår Socialdemokraten och LO-representanten att reaktorerna i Oskarshamn gick med miljardförluster redan innan politiska beslut om nedläggning. Det är en halv-sanning med mycket stora modifikationer. Orsaken till att Oskarshamn 1 och 2, liksom andra nedlagda reaktorer, blev olönsamma var inte tekniska brister eller marknadsmässiga misslyckanden. Det var politiska beslut. Effektskatten på kärnkraft höjdes successivt av tidigare regeringar, där Socialdemokraterna bar ett tydligt ansvar, till en nivå där kärnkraften medvetet gjordes olönsam. Detta var den direkta dödsstöten som tvingade ägarna att lägga ned fullt fungerande reaktorer i förtid.

Att detta samtidigt firades av Socialdemokraternas samarbetspartner Miljöpartiet säger mycket om hur energipolitiken faktiskt bedrevs. Och det säger också något om framtiden. Vid ett maktskifte kommer Socialdemokraterna återigen vara beroende av Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet, förutsatt att dessa klarar riksdagsspärren. Samma konstellation som tidigare drev fram avvecklingen av planerbar baskraft kommer då åter få avgörande inflytande. Skrämmande.

*

Försöken att hävda att det inte var politiken som lade ned kärnkraften faller också på sin egen orimlighet. Två reaktorer i Ringhals lades ned efter politiska beslut som gjorde fortsatt drift olönsam. I januari 2020 röstade riksdagen om ett förslag från SD att stoppa nedläggningen genom nya ägardirektiv till statliga Vattenfall, men S-MP-V och C ”vann” omröstningen. Vinsten lever vi alla med nu.

Oskarshamn 1 och 2 tvingades bort genom ekonomiska styrmedel, framför allt effektskatten. Kärnkraftsägare har själva, i artiklar och tv-intervjuer, varit tydliga med att det var politiken som gjorde fortsatt drift omöjlig. Att påstå något annat är inte bara missvisande, det är direkt osant.

*

När S- och LO-representanten därför talar om ansvarstagande energipolitik blir det absurt. Den politik Socialdemokraterna fört har lett till exakt det elsystem vi nu lever med. Ett system där elen är extremt dyr när den behövs som mest och där överproduktion pressar priserna till ohållbara nivåer när det blåser. Ett system där vi producerar för mycket el vissa timmar och alldeles för lite andra, och där kostnaderna för obalansen vältras över på hushåll och företag.

Hade kärnkraften fått vara kvar hade dessa extrema prisrörelser aldrig behövt uppstå. I stället har vi byggt ett volatilt system där vindkraften i praktiken kanibaliserar på sig själv. När det blåser blåser det ofta över stora delar av norra Europa samtidigt, vilket leder till prisras och olönsamhet. När det inte blåser står de stilla, ibland även trots vind på grund av nedisning under vinterhalvåret, vilket leder till pristoppar. Resultatet är att omkring 80 procent av vindkraftsprojekten går med förlust.

*

Avslutningsvis finns det ett avgörande perspektiv som Socialdemokraterna helt utelämnar. Sverige tar nu faktiskt ansvar för framtidens energisystem. I Oskarshamn pågår arbete med en forskningsreaktor som syftar till att utveckla nästa generations kärnteknik och möjliggöra byggandet av nya, säkra och stabila reaktorer i framtiden.

Samtidigt har Tidöpartierna tagit konkreta och nödvändiga steg för att återupprätta förutsättningarna för ny planerbar baskraft i Sverige. Genom föreslagna lagändringar som träder i kraft den 15 juli 2026 skapas ett tydligare, snabbare och mer förutsägbart tillståndssystem.

Regeringen och berörda kommuner får möjlighet att ta ställning tidigare i processen, bindande förhandsbesked införs för att minska osäkerhet och effektivisera prövningen, och fler platser öppnas upp för kärnkraft genom individuell prövning i stället för generella förbud. Därtill fördubblas det statliga stödet till kommuner som förbereder ny kärnkraft, med 20 miljoner kronor årligen fram till 2030. Detta är ansvar i praktiken. Det handlar inte om ideologi, utan om att säkra stabil elförsörjning, konkurrenskraftiga elpriser och långsiktig försörjningstrygghet.

*

Skillnaden mot Socialdemokraternas energipolitik är tydlig: medan de fortsätter försvara ett väderberoende system som skapat brist, volatilitet och höga kostnader, arbetar Tidöpartierna för ett robust energisystem där forskning, investeringar och stabil baskraft åter står i centrum. Det är så Sverige tar ansvar för framtiden.

I år är det val. För den som kan sin energipolitik borde valet bli mycket lätt.

Ted Nyberg (SD)

Riksdagskandidat