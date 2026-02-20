DEBATT: Vi behöver bli fler i Kalmar län – inte färre

315 människor – så många färre blev vi i Kalmar län under 2024.

Bakom varje siffra finns en människa. En elev i klassrummet. En kollega på arbetsplatsen. En granne. En handbollsspelare. En företagare. En framtid.

Fyra kommuner ökade visserligen något – Kalmar, Mörbylånga, Västervik och Oskarshamn – men i åtta av länets tolv kommuner minskar befolkningen. Samtidigt kämpar kommunerna och Region Kalmar län varje dag för att skapa attraktivitet, framtidstro och nya möjligheter. Vi vet hur mycket arbete som läggs ner för att få människor att vilja bo, studera och arbeta här.

Och ändå blir vi färre.

Det smärtar, inte minst därför att vi samtidigt vet att det finns lediga bostäder, tomma skolplatser och jobb som behöver bemannas. Vi behöver fler som vill bygga sina liv här. Fler som startar företag. Fler som fyller våra föreningar och våra arbetsplatser med kraft och idéer.

Då är det svårt att förstå varför politiken nu går i motsatt riktning.

Hur rimmar det med verkligheten?

Unga människor som bott i Sverige i många år riskerar att utvisas. Från början talades det om att sätta hårt mot hårt mot kriminalitet och mot dem som inte arbetar. Men i verkligheten är det många unga, arbetande människor med vanliga löner som drabbas. Med en lönegräns på 29 680 kronor – och förslag om att höja den till 33 390 kronor – riskerar människor som redan bidrar till vårt samhälle att tvingas bort. Samtidigt erbjuds vissa 350 000 kronor för att lämna Sverige.

Hur rimmar det med verkligheten i våra kommuner, där arbetsgivare söker personal och skolor behöver elever?

Att Sverigedemokraterna och Moderaterna driver denna linje är inte förvånande. Men att Kristdemokraterna och Liberalerna stillatigande accepterar en politik som skapar otrygghet för människor som vill arbeta och göra rätt för sig – det väcker frågor.

Och när Socialdemokraterna väljer att gå fram med ett eget förslag i stället för att samla oppositionen kring en tydlig gemensam linje, blir signalen splittring i en fråga som borde handla om Sveriges och Kalmar läns framtid.

Vi i Centerpartiet ser människorna bakom siffrorna. Vi ser möjligheten i varje person som vill bo, verka och arbeta i våra kommuner. För oss är det självklart: ska Kalmar län leva och utvecklas behöver vi öppna dörrar – inte stänga dem.Vi behöver bli fler. Inte färre.

Magnus Danlid

Anna Edvardsson

Centerpartiet – regionkandidater i Vimmerby och Hultsfred