Han får förnyat förtroende som toppkandidat – jagar två mandat

Centerpartiet har haft ett mandat från valdistriktet Vimmerby-Hultsfred i många år. Nu jagar man två i regionvalet nästa höst. – Jag har inga problem att se den här konstellationen en period till, säger Magnus Danlid (C) om samarbetet med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Under fredagen presenterade Centerpartiet sina toppkandidater från valdistriktet Vimmerby-Hultsfred inför regionvalet 2026. Det är idel kända ansikten i toppen och Magnus Danlid, som innehar enda mandatet härifrån nu, får förnyat förtroende och är etta på valsedeln.

Danlid är i dag ordförande i patientnämnden och ersättare i regionstyrelsen.

– Jag har varit i regionen i ett flertal mandatperioder, även om jag hade ett uppehåll vid valet 2018. Vi ligger bra till nationellt sett och har haft mycket hyrbemanning tidigare och det tarvade på ekonomin. Vi har lyckats minska det, men det finns alltid ett men och det är rekryteringen i framtiden. Vi står inför en omställning med många som kommer gå i pension. Vi måste bemanna de här tjänsterna och det är ett stort problem om vi inte lyckas. Där behöver vi göra ännu fler insatser, säger Magnus Danlid (C).

Där lyfter han fram folkhögskolan i Vimmerby som ett viktigt exempel. Något som Per-Inge Pettersson håller med om.

– Det var bra diskussioner kring folkhögskolornas roll under stämman. Det finns elever som går ut skolan utan att ha den kompetens som är nödvändig. Vi tycker att den nedre åldersgränsen, som är 18, kan sänkas. På landsbygden är folkhögskolan jätteviktig och vi ska skrika högt när någon föreslår att sänka budgeten för folkhögskolorna, säger han.

"Mycket med mig i ryggsäcken"

Just Per-Inge Pettersson har aldrig suttit i regionen som ordinarie, men känner sig redo efter 14 år som ordförande i socialnämnden i Hultsfreds kommun.

– Centerpartiet var tidigt på begreppet med fast läkarkontakt och många känner vikten av det. Politiskt trycker vi på i den frågan, men det kan bli ännu bättre. Vi har väldigt höga siffror vad gäller vårdkontakt och jag har mycket med mig i ryggsäcken efter 14 år som socialnämndens ordförande, säger han.

Han står trea på listan och tvåa bakom Magnus Danlid är Per-Inge Petterssons efterträdare på posten som socialnämndens ordförande i form av Anna Edvardsson.

– Jag tycker att regionfrågorna är intressanta och ser det som en fördel att kunna vara på båda ställena och få helheten. Det finns många beröringspunkter och en viktig sak är samverkan mellan kommun och region.

Anna Edvardsson vill även att den enskilde ska vara i centrum.

– Vi behöver jobba utifrån individens behov och förutsättningar. I dag får man ofta gå tillbaka själv och agera samordnare för sin egen vård. Där behöver vi ändra vårt perspektiv och utgå från helheten. Vi behöver ta ansvar för de här glappen som finns.

Börjar få ordning på ekonomin

Magnus Danlid lyfter även att allt fler rapporterar avvikelser inom vården.

– Det är viktigt att ta lärdom av det som inte fungerar. Vi är uppe i rekordnivåer och går nog över tusen anmälningar i år. Med tanke på att det är miljontals kontakter är det ett fåtal som är missnöjda, men det är viktigt att ta upp de erfarenheterna.

Vimmerbypolitikern trycker också på att man börjat få ordning på ekonomin.

– Under en åttaårsperiod backade vi 375 000 kronor om dagen. Det är inte hållbart. Nu har ett antal saker gjorts långsiktigt och vi är överens om den politiken i stora drag.

Ser inga problem att fortsätta

Totalt har Centerpartiet sex valdistrikt i Kalmar län, där Vimmerby-Hultsfred är ett av dem. Magnus Danlid har haft det enda mandatet en tid.

– Vi har målet att vi ska två mandat i vår valkrets. Nu har vi ett från varje valdistrikt, men vi har haft åtta tidigare. Det känns inte helt långt borta.

Vill ni fortsätta samarbeta med S och V?

– Centerpartiet är vana att jobba med många olika. I regionen är vi tre inlyssnande mot varandra och alla tre ser varandra som jämnstora parter. Vi driver på i våra frågor och vänstern och S gör det med sina. Vänstern fick ta udden av vad vi upplever som extremfrågor. Vi kommer inte ha ett gemensamt valmanifest, men jag kan tycka efter den här perioden att jag inte ser några problem att fortsätta med den här konstellationen en period till, säger Magnus Danlid.

Samtliga i topptrion tycker dock att det är omöjligt att svara på den typen av frågor innan valresultatet finns på pränt. Totalt finns 24 namn på valsedeln från valkretsen här.

– Vi har försökt få ihop en lista som är så jämställd som möjligt och så bra spridning som möjligt åldersmässigt, säger Lars Sandberg från nomineringskommittén.

Nomineringsstämman är den 28 november och då faställs förslaget.