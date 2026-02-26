DEBATT: Invandringen ska inte vara en genväg till svenska bidrag

Under lång tid har Sverige haft en av världens mest generösa välfärdssystem. Det samtidigt som vi har haft en fullständigt ansvarslös invandringspolitik och vars kombination har varit helt förödande.

Människor har kunnat flytta till Sverige och i praktiken få tillgång till stora delar av våra skattefinansierade bidrag från dag ett. Det är ett system som har skickat fel signaler, undergrävt arbetslinjen och skapat växande kostnader för svenska skattebetalare.

Nu går Sverigedemokraterna och regeringen vidare med den tredje delen i bidragsreformen. Där vi nu inför kvalificering till vissa socialförsäkringar för den som bosätter sig i Sverige från och med den 1 januari 2027.

*

Principen är enkel. Svensk välfärd är inget man får. Den förtjänas genom tid i landet eller genom arbete. Den som har varit bosatt här i fem år under en femtonårsperiod kvalificerar sig. Den som snabbt kommer i arbete och har en stabil inkomst kan kvalificera sig tidigare. Kraven är lika för alla, oavsett medborgarskap.

Reformen omfattar bland annat barnbidrag, bostadsbidrag, föräldrapenning på lägsta och grundnivå samt olika garantiersättningar. Det är grundtrygghet som svenska folket har byggt upp genom arbete och skatteinbetalningar under generationer.

*

Bakgrunden är tydlig. Arbetslösheten är tre gånger så hög bland personer födda utanför Europa jämfört med inrikes födda. För många har bidrag blivit en långvarig försörjning i stället för en tillfällig hjälp. Det är varken värdigt eller hållbart.

Invandringen ska inte vara en genväg till svenska bidrag. Den som väljer att flytta hit ska veta att Sverige är ett land där man arbetar, lär sig språket och blir en del av samhället. Där välfärden är till för dem som bidrar till den och inte ett land där man lever på andras arbete.

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Partisekreterare