REPLIK: Karensen finns kvar för SD röstade nej till att skrota den

Den 25 november 2025 var det omröstning i riksdagen. En chans att bekänna färg och hålla ett vallöfte för SD. Den chansen togs inte. Istället röstade man nej till att slopa karensdagen och ja till att Sverige ska fortsatt vara det enda landet i Norden med karensavdrag.

Att Sverigedemokraterna nu försöker framställa detta som ansvarstagande håller inte. Bland det första SD- regeringen gjorde var att lägga ned den socialdemokratiskt tillsatta utredningen om hur karensavdraget kunde göras mer rättvist för dem som inte kan arbeta på distans. Mot den bakgrunden är det svårt att ta upprördheten om bristande underlag på allvar. I stället finns en tydlig linje: först stoppas utredningen av SD, därefter röstas förslagen ned av SD. Resultatet är att karensavdraget blir kvar; tack vare SD.

När regeringen och Sverigedemokraterna velat genomföra annan politik har det gått fort. Bland annat har försämrat högkostnadsskydd för läkemedel, försämrad a-kassa och skattesänkningar för dem med högst inkomster drivits igenom trots tung kritik från remissinstanser och återkommande frågor om bristande beredning. Men då handlar det ju om saker de vill genomföra. När det handlar om att stärka tryggheten för sjuka löntagare är det plötsligt försiktighet som gäller.

*

Fakta är att SD hade chansen och har aktivt valt bort den. Karensavdraget hade kunnat vara borta idag om SD höll sina löften. Nu får landets undersköterskor, bussförare, byggnadsarbetare, poliser, lärare och alla andra som får vårt samhälle att fungera vänta och betala SD:s sjukstraff. Åtminstone fram tills vi får en regering som prioriterar arbetare i handling och inte bara i ord.

I årets val behöver vi en socialdemokratisk regering som sätter rättvisa, trygghet och människors hälsa före SD:s högerpolitik och tomma löften.

Angelica Katsanidou (S), Regionstyrelsens ordförande

Mattias Adolfson (S), Hälso- och sjukvårdsberedningens ordförande

Malin Anell (S), regionråd

Peter Wretlund (S), regionråd