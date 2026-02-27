DEBATT: Trygga familjer börjar med starka familjecentraler och öppna förskolor i kommunal regi

Jag vill blåsa liv i vår region med större aktiva satsningar på familjecentraler och säkerställa att kommuner gör sitt för att stärka kedjan till familjer och barn. Genom att satsa på dessa mötesplatser skapar vi möjligheter till tryggare familjer, tryggare barn samtidigt som vi jobbar förebyggande.

Genom att erbjuda obligatorisk föräldrautbildning för blivande föräldrar i regionen, når vi alla blivande föräldrar och kan skapa likvärdiga förutsättningar för en tryggare och stabilare familjevardag. Oavsett socioekonomisk bakgrund startar alla sitt föräldraskap från samma plats med liknande förutsättningar.

Första kontakten med familjecentralen blir en viktig ingång, oavsett ålder på föräldrarna eller tidigare erfarenheter. Här kan vi fånga upp och stödja från början – när tanken att bli förälder kan kännas skrämmande- till när livet som förälder precis börjar.

Vi föräldrar blir aldrig fullärda, eftersom varje barn är en unik individ med sina egna behov och förutsättningar. Det lärandet är ständigt närvarande, pågående och djupt betydelsefullt där varje dag presenterar nya frågor att undersöka, nya sätt att kommunicera och nya sätt att möta kärlekens komplexitet.

Vi håller ögonen öppna för barnets nyanser, och i mötet med varje fas och varje känsla växer vi tillsammans. Varje ögonblick ger oss en chans att bli bättre lyssnare, tåligare, mer empatiska och nyfikna på det som gör varje barns värld så unik. Det dubbla lärandet—deras växande och vårt som föräldrar—är en resa utan slut, där varje delad erfarenhet för oss närmare varandra och stärker vår förmåga att stödja, skydda och tro på deras potential. Det är just detta kontinuerliga, vardagliga utforskande som gör föräldraskapet så viktigt och meningsfullt.

Och i detta lärande tillsammans med MVC, BVC och andra aktörer kan vi skapa ett ännu starkare skyddsnät av värme, ramar och trygghet där alla behov kan tillgodoses.

Mitt mål är en ökad helhetssyn där förebyggande stöd, information och socialt stöd möts i ännu större utsträckning än idag.

Trygga relationer mellan föräldrar, barn och professionella skapas i en öppen och välkomnande miljö där man kan riva tabu- och skambelagda murar för barnens och föräldrarnas bästa

Stödet anpassas efter lokala förutsättningar så att varje familj får det stöd den behöver när den behöver det.

Ökad tillgänglighet gällande öppettider, lättillgänglig information och närvaro i lokalsamhället. Öppna förskolor som erbjuder gemenskap och nätverkande med likasinnade och där alla har en sak gemensamt. Man vill barnens bästa och där ökad delaktighet hos föräldrar och barn faktiskt är grunden och medskapare i tjänsterna regionen erbjuder och som vidareutvecklas via kommunernas öppna förskolor. Allt detta i en trygg, varm miljö där familjer kan söka och vågar söka hjälp utan stigman.

Tillsammans i regionen bygger vi tryggare familjer och tryggare barn – steg för steg, med empati, kunskap och samarbete.

Björn Östman Kristdemokraterna

Kandidat till riksdag, region och Mönsterås kommun