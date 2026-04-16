DEBATT: Låt kvinnor välja sin gynekolog – stoppa köerna nu

Kvinnor i Kalmar län ska inte behöva vänta i oro när de behöver gynekologisk vård. Ändå är det precis där vi är i dag.

När den privata gynekologimottagningen i Kalmar och Oskarshamn stängde försvann ett viktigt alternativ i vården. För många kvinnor betydde mottagningen snabbare hjälp, kortare resor och en trygg kontakt i vården. När dörren stängdes blev köerna längre, och alternativen färre.

Samtidigt är situationen redan allvarlig. I Kalmar län väntar 52 procent av kvinnorna längre än vårdgarantin på gynekologisk vård. Det är bland de sämsta resultaten i Sverige. Kvinnorna i Kalmar län förtjänar bättre än så.

Det här är inte bara statistik. Det är kvinnor som väntar på svar om sin hälsa. Kvinnor som lever med smärta, blödningar eller oro, ibland med en misstanke om något så allvarligt som cancer. I det läget borde fokus vara glasklart: hur får fler hjälp snabbare?

Men när vi föreslår ett vårdval för att öka valfriheten säger den styrande S-C-V-majoriteten nej till fler vårdgivare, trots att köerna växer. Det är en politik som sätter systemet framför människan.

Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna gör en annan prioritering. Vi sätter patienten först. Därför vill vi öppna upp vården. Vi vill införa ett vårdval inom gynekologi eller upphandla privat verksamhet, så att fler mottagningar kan etablera sig och bidra till att korta köerna. Det handlar om att öka kapaciteten, men också om något större. Det handlar om rätten att välja.

I dag är valfriheten i praktiken reserverad för dem som har råd att betala privat och som kan resa till andra län för att få gynekologisk vård. För alla andra är alternativet att snällt ställa sig i kö och vänta. Så ska det inte vara.

Vård ska ges efter behov, inte efter plånbok. Genom att öppna upp för fler vårdgivare kan vi skapa en vård där fler kvinnor får möjlighet att välja sin gynekolog, oavsett var de bor eller vilken ekonomi de har. Valfrihet är inte en lyx i vården. Det är en förutsättning för tillgänglighet.

Majoriteten hänvisar till interna lösningar och framtida förändringar. Men kvinnor som väntar i dag kan inte vänta på att systemet kanske fungerar bättre i morgon. Det behövs fler som kan hjälpa, här och nu. Att säga nej till fler vårdgivare i ett läge där köerna växer är som att stå framför en fullsatt mottagning och låsa dörren.

Vi vill göra tvärtom. Vi vill öppna fler dörrar. För oss är det enkelt: vi sätter människors behov först.

Kvinnor i Kalmar län förtjänar både vård i tid, och rätten att välja.

Malin Sjölander (M)

Jimmy Loord (KD)

Ola Håkansson (L)

Pär-Gustav Johansson (M)

Maud Ärlebrant (KD)

Åsa Ottosson (M)

Chatrine Pålsson Ahlgren (KD)

Emma Lilliehorn (M)

Margreth Johansson (KD)

Madeleine Rosenqvist (KD)