Eltonius om att lämna: "Såg att Tex namedroppade det"

Pontus Eltonius lämnar Vimmerby Hockey – precis som Robin Christoffersson. Enligt Tex Williamsson är Nybro Vikings nästa anhalt för målvakten. – Jag såg att han namedroppade det, men du får väl hålla ögonen öppna de närmaste dagarna. Det lär kommuniceras rätt snart, säger han.

Han var Vimmerbys motståndare i det avgörande playoffmötet mot Tingsryd säsongen 2024/2025. Efter att Vimmerby fixat det allsvenska kontraktet på nytt säkrade man Pontus Eltonius underskrift och göteborgaren blev snabbt en av VH:s absolut viktigaste spelare.

Totalt stod han 36 matcher och hade en räddningsprocent på 90,7. Vimmerby tackade av Eltonius under onsdagen och därmed står det klart att förra säsongens målvaktsduo är helt förlorad.

"Under säsongen har Pontus klivit fram flera gånger och räddat matcher åt laget med ett lugnt och stabilt målvaktsspel. När Robin var i Leksands IF under hösten tog Pontus ett stort ansvar och levererade prestationer som gav laget tillit och möjligheter att ta en och annan “skalp” längs vägen", skrev VH bland annat i sitt avskedsinlägg.

– Jag är riktigt nöjd med säsongen och har trivts från dagen jag kom hit. Det har varit lite vi mot världen-känsla och man ställer verkligen upp för varandra här. Det har varit ett riktigt roligt år och jag har dragit mycket lärdomar och har många positiva saker att ta med mig, säger Pontus Eltonius.

Lovorden har verkligen haglat över den store målvakten och inte minst under första halvan av säsongen.

– Jag fick ta ett stort ansvar fram till jul och det blev mycket matcher. Jag trivs i det och det kändes ändå bra. Man lutade sig hårt mot mig och sedan blev det lite lugnare efter jul. Det blev en händelserik säsong med mycket matcher och mycket positiva minnen.

"Såg att han namedroppade det"

Det har funnits diskussioner mellan Vimmerby Hockey och Eltonius om en fortsättning, men i dagarna blev det definitivt att tiden tillsammans är över.

– Det blev klart i förra veckan, då bestämde jag mig helt och hållet. Det har varit en levande diskussion en tid och det är tudelat för mig. Jag har grubblat fram och tillbaka, men har nu kommit till ett beslut om vad som är bäst för min karriär. Jag kunde ha förlängt, men jag tror att det här ger mig större möjligheter att komma till SHL, säger han.

Mot slutet av säsongen kom uppgifter om att Pontus Eltonius gjort klart med Nybro Vikings, som han tidigare spelat för i Hockeyettan, men det var uppgifter som först dementerades. Häromdagen gick tidigare Vikings-keepern Tex Williamsson ut med att det blir Nybro för Eltonius.

– Jag såg att han namedroppade det. Du får hålla ögonen öppna de närmaste dagarna. Jag tror att det kommer kommuniceras rätt snart.

Men du tror att du din nya klubb ger dig större möjligheter att nå SHL?

– Dels det, men sedan handlar det om att komma närmare hem också. Vi har köpt hus i Sölvesborg där tjejen är ifrån och det är en detalj som varit avgörande. Jag har snackat med min agent och rådgivare också, och det här är det bästa beslutet.