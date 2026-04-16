16 april 2026
HITTADE HELT UTBRÄND BIL I BERGTÄKT

Polisen kallades till bergtäkten när den utbrända bilen hittades. Genrebild. Foto: MostPhotos

KRIM 16 april 2026 09.42

På morgonen den 9 april gjordes en udda upptäckt i en bergtäkt i närheten av Gamleby. En utbränd bil hittades på området.

Händelsen utreds som olaga intrång och skadegörelse. Bilen var helt utbränd när händelsen upptäcktes och ingången till området stod öppen. Vem som tänt eld på bilen är okänt.

– Bilen var helt kall och utbränd när polisen kommer till platsen, men det är oklara ägarförhållanden, men man har hittat ett chassinummer. Det verkar ha varit ägarbyten och vem som tagit eld på den är i alla fall oklart, säger Ulf Gollungberg vid polisen.

Målsägande tros vara en ung man från Eskilstuna. Det finns ingen känd koppling till organiserad kriminalitet i nuläget.

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

